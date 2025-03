Brahim Díaz neemt direct na goal voor Real Madrid 'wraak' op Atleti-trainer Diego Simeone

Brahim Díaz was dinsdag van grote waarde voor Real Madrid, door tegen Atlético de 2-1 eindstand op het bord te zetten in het heenduel van de achtste finale van de Champions League. Na zijn doelpunten vingen de camera's van Movistar Plus op dat de Marokkaan iets riep naar Atleti-trainer Diego Simeone.

In aanloop naar de wedstrijd in Santiago Bernabéu werd Simeone gevraagd naar de mogelijkheden op het middenveld bij Real Madrid, waar trainer Carlo Ancelotti geen beroep kon doen op Dani Ceballos (geblesseerd) en Jude Bellingham (geschorst).

"Ik kan me voorstellen dat ze die positie zullen proberen op te vangen met Camavinga naast Modric en Tchouaméni", deelde Simeone zijn voorspeling. "Brahim is ook mogelijk, maar ik denk het niet, want er is duidelijk een patroon dat zich herhaalt en ze zullen waarschijnlijk op deze manier spelen."

Ancelotti koos er uiteindelijk voor om Luka Modric te laten banken, waardoor er een plekje vrijkwam voor Brahim. Vlak voor de wedstrijd gaf Simeone toe dat hij de opstelling van Real Madrid iets 'agressiever' vond dan hi vooraf had gedacht.

Tien minuten na rust, Rodrygo en Julián Álvarez hadden op dat moment al gescoord, maakte de aanvallende middenvelder er 2-1 van door José María Giménez knap te omspelen en de verre hoek te vinden.

Brahim vierde zijn treffer onder meer door hard naar de bank met zijn teamgenoten te rennen. Brahim wendde zich vervolgens ook tot Simeone. "Praat nu! Praat nu! Praat nu! Je praatte gisteren, praat nu!", gaf hij de oefenmeester mee.

In de return zal Brahim vermoedelijk niet aan de aftrap verschijnen, daar Bellingham dan weer beschikbaar is om zijn plek op het middenveld in te nemen. Real Madrid speelt dit weekend de stadsderby tegen Rayo Vallecano, terwijl Atleti met Getafe eveneens een Madrileense ploeg treft, voor de return op het programma staat.