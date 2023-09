Brabantse derby tussen Willem II en NAC na 50 minuten definitief gestaakt

Zondag, 3 september 2023 om 16:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:25

De Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda is zondagmiddag na vijftig minuten definitief gestaakt. Scheidsrechter Edwin van de Graaf legde het Keuken Kampioen Divisie-duel voor rust al eens stil nadat er vanuit het thuisvak voorwerpen op het veld werden gegooid. Direct na rust moesten de spelers opnieuw naar binnen toen er ook een brandende fakkel op het veld belandde. NAC maakte op dat moment net de 0-3 via Jan Van den Bergh. Patriot Sejdiu en Sigurd Haugen hadden de bezoekers al aan een comfortabele voorsprong geholpen.

Reinier Robbemond besloot geen wijzigingen door te voeren in zijn basiself ten opzichte van het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Groningen. De aanwinsten Jeredy Hilterman, Patrick Joosten en Rúnar Thór Sigurgeirsson moesten daardoor genoegen nemen met een plek op de bank. Bij NAC stonden er wel vier andere spelers in de basis dan vorige week tegen FC Eindhoven: Tom Boere, Sabir Agougil, Boy Kemper en Boyd Lucassen werden vervangen door Javier Vet, Haugen, Martin Koscelnik en Roy Kuijpers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Bredanaars schoten in Tilburg direct uit de startblokken, want binnen vijf minuten was de voorsprong voor de bezoekers een feit. Haugen kon na een pass van achteruit doorbreken over de linkerflank. Waar de IJslander op de paal schoot, was het in de rebound wel raak voor Sejdiu: 0-1. Willem II leek zich te herpakken na de snelle openingstreffer door het balbezit te domineren. Tot grote mogelijkheden voor de thuisploeg leidde dit echter niet.

Vrijwel uit het niets wist NAC de marge te verdubbelen met een klein halfuur op de klok te verdubbelen. Ditmaal was het Sejdiu die na een sterke individuele actie de paal trof en Haugen die de rebound tot doelpunt promoveerde: 0-2. De derby werd vervolgens een kwartier gestaakt door scheidsrechter Edwin van de Graaf omdat er vanuit het thuisvak voorwerpen op het veld werden gegooid.

Willem II kwam er in het restant van de eerste helft niet meer aan te pas en keek direct na rust al tegen een grotere achterstand aan. Clint Leemans had een voorzet op maat in huis op Van den Bergh, die doelman Joshua Smits met een kopbal van dichtbij kansloos liet: 0-3. Na de derde Bredase treffer vloog er een brandend stuk vuurwerk het veld op, waardoor Van de Graaf niet anders kon dan de spelers opnieuw naar binnen sturen. Na lang overleg werd het duel uiteindelijk definitief gestaakt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 2 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 3 MVV Maastricht 3 2 1 0 3 7 4 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 5 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 6 VVV-Venlo 4 2 1 1 3 7 7 SC Cambuur 4 2 1 1 2 7 8 Jong AZ 3 2 0 1 2 6 9 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 10 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 11 Willem II 3 1 2 0 2 5 12 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 13 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 14 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 15 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -2 3 19 Telstar 4 0 0 4 -5 0 20 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0