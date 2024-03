Bosz wijst naar Feyenoord in aanloop naar Dortmund - PSV: ‘Misschien dat doen’

Peter Bosz maakt in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund van woensdag een grap over het incident rondom de vrije trap van Feyenoord tegen Heracles Almelo (3-0) van zondag. Daarnaast is de coach van PSV lovend over het scorend vermogen van Guus Til.

Bosz krijgt dinsdag op de persconferentie de vraag wat hij gaat doen, mochten tegen Dortmund strafschoppen de beslissing moeten brengen. "Nou, bij ons zijn er een heleboel die een penalty willen nemen. Dus ik moet misschien een spelletje bedenken." Wat volgt is gelach in de perszaal van het Signal Iduna Park.

De PSV-coach verwijst met deze kwinkslag waarschijnlijk naar de spelers van Feyenoord die afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles een vrije trap verdeelden via steen, papier, schaar. De vrije trap werd overigens binnengeschoten door Igor Paixão.

Guus Til

Bosz zit tijdens het persmoment naast Til, waardoor de trainer de vraag krijgt of daar een speciale reden achter zit. "Dat hij onder andere makkelijk van zijn woorden afkomt. Het is een vorm van wedstrijdmanagement, dit", antwoordt de coach met een glimlach.

Er volgt al snel een serieuze uitleg. "Hij laat het hele seizoen al zien dat hij belangrijk voor ons is. En morgen (woensdag, red.) kan hij het belangrijkste zijn in doelpunten maken. Een grote kwaliteit die Guus heeft, en dat is in het voetbal toch het belangrijkste, is effectief met de kansen omgaan. En dat kan hij."

Til krijgt vanuit de perszaal de vraag waar hij als speler beter in is geworden. "Daar had ik het met de trainer in de winterstop over. Ik ben vaster geworden in het balbezit zelf. Ik sta bekend als een speler die eigenlijk alleen maar kan rennen. En daar ben ik het niet altijd mee eens."

"Ik denk dat ik dit jaar ook heb laten zien dat ik gewoon goed kan voetballen. Wat ik altijd wel wist, maarja. Ik hoop dat het voor meer mensen duidelijk wordt. Het maakt mij niet zoveel uit. Als de mensen die er verstand van hebben maar weten hoe het zit", aldus Til.

