Bosz weigert na blamage PSV in te gaan op vraag ESPN: 'Dat heeft helemaal geen zin als...'

Trainer Peter Bosz van PSV zag zijn ploeg zaterdag alweer voor de vierde keer in 2025 punten verspelen in de Eredivisie. De oefenmeester werd na afloop van het duel met Willem II (1-1) geïnterviewd door ESPN-verslaggever Wouter Bouwman, die zowel negatieve als positieve individuele prestaties bij PSV probeerde aan te halen. Bosz had daar echter bepaald geen trek in.

In het kalenderjaar 2025 ging het al mis tegen AZ (2-2), PEC Zwolle (3-1), NEC (3-3) en dus ook Willem II. Alleen NAC Breda werd met de nodige moeite verslagen (3-2). "We spelen niet goed", analyseert Bosz. "Vandaag waren we niet goed genoeg. We hebben slecht gespeeld vandaag."

PSV kwam op voorsprong via Noa Lang, maar de Tilburgers knokten zich terug in de wedstrijd en namen dankzij een treffer van Mickaël Tirpan een waardevol punt mee uit Eindhoven. "Het lag aan ons. Wij hebben een heleboel niet goed gedaan, met name in balbezit."

"Dan komen we ook wat verder uit elkaar te spelen, dus het heeft allemaal met elkaar te maken." Bouwman vraagt vervolgens of de 'ervaren spelers' PSV hebben laten zitten. "Het heeft geen zin om ervaren of onervaren spelers uit te halen. We hebben als PSV niet goed gespeeld."

Bouwman probeert ook het positieve te benadrukken door te stellen dat (basis)debutanten Tyrell Malacia en Adamo Nagalo een 'goede en frisse indruk maakten', maar ook daar wil Bosz niets van weten. "Ik ga er geen jongens uitlichten. Niet naar de ene en niet naar de andere kant. Dat heeft helemaal geen zin als je zo'n prestatie hebt geleverd als wij vandaag gedaan hebben. Het was over de hele linie niet goed genoeg."

Tijdens de wedstrijd lieten Noa Lang en Guus Til hun ongenoegen blijken over het PSV-publiek. "We moeten naar onszelf kijken, niet naar het publiek", is Bosz van mening. "Zij hebben niet gespeeld zoals wij vandaag gespeeld hebben. Wij hebben het vandaag niet goed gedaan. Ik ga niet naar het publiek wijzen. Wij moeten naar onszelf kijken. Wij hebben het niet goed gedaan."

Ajax, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld, kan zondag de koppositie overnemen van PSV. Dinsdag nemen de Eindhovenaren het in de tussenronde van de Champions League op tegen Juventus. "Daar heb ik helemaal nog geen gedachten bij", stelt Bosz. "Ik ben eerst dit nog aan het verwerken."