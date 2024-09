Bosz voert twee wijzigingen door in opstelling PSV; Karsdorp en Perisic kunnen debuteren

PSV treedt tegen Fortuna Sittard met twee nieuwe namen aan. Trainer Peter Bosz heeft basisplaatsen in petto voor Walter Benítez en Mauro Júnior. Zij vervangen respectievelijk Joël Drommel en Richard Ledezma ten opzichte van het treffen met Juventus. Nieuwelingen Rick Karsdorp en Ivan Perisic behoren voor het eerst tot de wedstrijdselectie van PSV. Het duel begint om 16:45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Benítez staat weer onder de lat bij PSV. De vrouw van de Argentijn stond op het punt van bevallen, waardoor manlief er niet bij kon zijn tegen Juventus. Benítez is vader geworden van een zoontje. Drommel verhuist naar de bank.

In de verdediging maakt Mauro Júnior zijn basisrentree. De vleugelspeler raakte geblesseerd in het oefenduel met Valencia en moest de seizoenstart missen. Ledezma verhuist daardoor naar de bank. Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams blijven wel staan ten opzichte van Juventus-uit.

Op het middenveld kiest Bosz ervoor om geen wijzigingen door te voeren. Ismael Saibari maakte een goede indruk tegen Juventus, scoorde, maar is nog niet klaar voor een basisplaats. Het middenveld wordt gevormd door Guus Til, Joey Veerman en Jerdy Schouten.

Ook voorin vinden er geen wijziging in de opstelling plaats. Noa Lang moet het andermaal doen met een reserverol, daar Malik Tillman de voorkeur krijgt. De Amerikaan vormt de voorhoede met spits Luuk de Jong en rechtsbuiten Johan Bakayoko.

“Het ligt aan onszelf hoe we omgaan met het schakelen tussen wedstrijden in de Eredivisie en Champions League”, blikte Bosz vrijdag vooruit op de persconferentie. “Vorig jaar waren wij hier heel erg goed in. Ik vind dat we moeten winnen en laten zien dat wij de betere ploeg zijn tegen Fortuna Sittard.”

Bosz liet tevens weten onder de indruk te zijn van nieuwkomer Perisic. “Hoe hij zijn lichaam verzorgt bijvoorbeeld. Hoe hij iedere oefening honderd procent wil doen. Daar kunnen de anderen zich aan optrekken. Alles is maximaal. Ik kijk enorm uit naar onze samenwerking en hoop dat alle jongens daar hun voordeel mee doen.”

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Pinto, Adewoye, van Ottele, Rosier; Fosso, Dahlhaus, Mitrovic, Halilovic, Bullaude, Aïko.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.