Bosz verklaart keuze voor Babadi en de andere grote verrassing bij PSV

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 19:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:09

Peter Bosz heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn opstelling voor de Johan Cruijff Schaal. De PSV-trainer verklaart voor Jordan Teze te kiezen omdat hij verwacht 'dat het op snelheid aan zal komen'. Isaac Babadi speelt 'omdat hij al een heleboel van nature heeft'. Laatstgenoemde maakt zijn officiële debuut voor PSV.

In de voorbereiding stond Shurandy Sambo nog vaak in de basis geposteerd. Zo ook in het meest recente duel met Nottingham Forest (1-0 winst). Bosz denkt tegen Feyenoord echter meer baat te hebben bij Teze op rechtsback. "Dat zit hem in de snelheid die hij heeft, omdat ik verwacht dat het daarop aan zal komen vandaag", vertelt de oefenmeester aan Hans Kraay junior van ESPN.

Babadi stond wél aan de aftrap tegen Forest. Er werd al vermoed dat hij ook tegen Feyenoord zou starten. Dat heeft alles te maken met het vertrek van Xavi Simons, die terugkeerde naar Paris Saint-Germain. Tot op heden heeft PSV geen vervanger aangetrokken. "Isaac is een hele jonge jongen (18, red.) die er nog een hoop bij moet krijgen, maar hij heeft ook al een heleboel van nature. Dat is waarom ik hem ook opstel. Hij heeft een uitstekende techniek, durft te voetballen, kan tussen de linies spelen en werkt hard voor het elftal. Hij is gewoon een slimme voetballer", aldus Bosz over Babadi.

Bosz staat voor zijn officiële vuurdoop als PSV-trainer. De Apeldoorner kan daarin direct een prijs in de wacht slepen. PSV trok de vorige twee edities van de Johan Cruijff Schaal ook al naar zich toe. Beide keren was Ajax de tegenstander.