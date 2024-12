Bosz trekt keiharde conclusie na nederlaag PSV: 'Dan zijn we dus geen topclub'

Peter Bosz is geschrokken van het spel PSV tegen sc Heerenveen, zo vertelt de trainer na afloop van het met 1-0 verloren duel bij ESPN. De Eindhovenaren verloren voor de tweede keer in vijf dagen tijd, genoeg reden voor Bosz om een keiharde conclusie te trekken: "Dan zijn we dus geen topclub."

"Slecht", omschreef Bosz in één woord wat hij zaterdagavond van zijn ploeg vond. "Verdedigend, in balbezit... Het was slecht vandaag." De nederlaag deed Bosz niet per se denken aan de midweekse 1-0 nederlaag tegen Stade Brest. "Want toen hebben we nog we een aantal grote kansen gecreëerd."

"We moeten vandaag eigenlijk ook op 1-0 komen met die kopbal van Ryan (Flamingo, red.), maar je kan niet zeggen dat we vandaag de ene kans na de andere geregen hebben."

Na Brest-uit stelde Bosz dat de nederlaag in Frankrijk de slechtste wedstrijd van PSV onder zijn leiding was. De trainer vond het zaterdagavond nóg slechter. "Tuurlijk ben ik hier van geschrokken, omdat ik ook gezien heb hoe goed we kunnen zijn. Dat waren we vandaag niet."

Een reden voor het vertoonde spel kon Bosz niet geven. De oefenmeester stelde voor de wedstrijd in Heerenveen dat een 'topclub eigenlijk niet twee keer op rij verliest'. "Dan zijn we dus geen topclub. Dat vind ik. We hadden niet van Brest moeten verliezen, maar ook niet van Heerenveen. Maar ik vind wel dat we terecht verloren hebben, omdat Heerenveen het beter deed dan wij."

"In alle dingen die ik net probeerde te benoemen, vond ik ze beter. We kregen schouderklopjes na FC Utrecht en FC Twente en we zijn een week verder en het is twee keer slecht."

Bosz zag deze pijnlijke week niet aankomen. "Maar ik loop al heel lang mee in het voetbal en weet hoe snel het kan gaan. Met name op momenten dat iedereen, met name in de media, je ploeg zo looft, complimenten geeft... Iedereen roept wie de nummer twee gaat worden en dat soort onzinverhalen... Je weet dat het zo niet werkt."

"De wedstrijd was niet minder slecht dan het leek. Maar goed, ik moet de wedstrijd nog terugkijken en soms kom ik tot een andere conclusie, maar het lijkt me sterk dat dat vandaag weer zo is."

Tot slot geeft Bosz aan geen spijt te hebben van zijn keuzes. Onder meer Noa Lang, Johan Bakayoko en Ricardo Pepi begonnen op de bank. "Dit zijn gewoon goede spelers, die beter kunnen dan ze vandaag hebben laten zien", aldus Bosz. PSV speelt nog tweemaal voor de winterstop. In de TOTO KNVB Beker tegen Koninklijke HFC en in de Eredivisie tegen Feyenoord.