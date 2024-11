Bosz geïrriteerd: 'Waarom laten jullie elke keer die beelden zien? Daar snap ik echt niks van'

Peter Bosz is zeer tevreden met de grote overwinning die PSV zaterdag behaalde tegen FC Groningen (5-0). De trainer van de Eindhovenaren prijst zijn ploeg voor de concentratie die negentig minuten lang werd opgebracht. "Vanaf minuut één zaten we goed in de wedstrijd", aldus Bosz na afloop voor de camera van ESPN.

"Wij hebben de wedstrijd gedicteerd", aldus Bosz. "Het is heel moeilijk om de focus te behouden. De jongens zijn allemaal weggeweest (met interlandverplichtingen, red.). Sommigen hebben 's nachts een wedstrijd gespeeld. Dan moet je je in twee dagen voorbereiden op Groningen. Als je dan ziet hoe we het gedaan hebben, negentig minuten lang geconcentreerd, dat vind ik een knappe prestatie."

Ricardo Pepi maakte zijn eerste hattrick in de Eredivisie. De spits begint 'op de deur te bonken', zo stelt verslaggever Milan van Dongen. "Ja, maar dat zie je graag", reageert Bosz. "Het is een jongen die makkelijk scoort, die hele andere kwaliteiten heeft dan Luuk (de Jong, red.). Dat maakt het voor mij heel aantrekkelijk."

Van Dongen vraagt naar het moment dat de wissel tussen Pepi en De Jong definitief zal worden. "Met zulke prestaties is dat denk ik eerder morgen dan over twee jaar hè?" Bosz gaat daar niet in mee. "Nee hoor", zegt de coach van PSV resoluut.

"Nee, ik ken die speler toch? Dat verandert die drie goals niet. Dat zou toch heel raar zijn? Ik zit hier nu anderhalf jaar bij PSV. Jullie hebben daarin Luuk toch ook meegemaakt? En hij is heel belangrijk voor het elftal. In alles."

Bosz krijgt de vraag hoe hij Pepi rustig kan houden. "Niet als jullie elke keer beelden van Luuk op de tribune laten zien wanneer Pepi scoort", reageert de coach geïrriteerd. De Jong kwam na elk doelpunt van Pepi in beeld. "Daar zie ik de journalistieke relevantie niet van in, maar goed. Want het is ESPN dat die beelden laat zien toch? Dat snap ik echt niet."

Bosz is gelukkig met zijn beide spitsen. "Ik vind dat Pepi het heel goed doet. Je moet er toch elke keer maar weer staan met invalbeurten, en dan nu in de basis omdat Luuk er niet bij was. Ik vind dat heel knap van hem. Ik ben hartstikke blij met twee van deze geweldenaren."