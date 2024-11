Bosz geeft kort voor NAC-uit compliment aan gepasseerde PSV-speler: 'Voorbeeld voor de ploeg'

Peter Bosz is voorafgaand aan de uitwedstrijd van PSV tegen NAC Breda complimenteus richting Luuk de Jong. De coach vindt de aanvalsleider een voorbeeld voor de overige PSV'ers. De Jong zit tegen NAC overigens op de bank, met Ricardo Pepi als diens vervanger voorin.

''Maak jij je weleens zorgen dat De Jong niet té hard werkt?'', wil verslaggever Hans Kraay junior van ESPN weten. ''Luuk werkt met al zijn ervaring precies zoals het hoort'', geeft Bosz direct aan. ''Een voorbeeld voor de ploeg, en dit is wat je van een speler verwacht.''

''Hij kan dat nog opbrengen op zijn leeftijd (De Jong is 34, red.). Wat ik al zeg: daarmee is hij een voorbeeld voor de ploeg'', herhaalt de trainer van PSV nog maar eens dat hij heel content is met de aanwezigheid van de ervaren spits in zijn selectie.

''En de jongens pakken dat in mijn ogen ook goed op. Dat kun je niet in je eentje doen, dat moet je wel samen doen'', aldus Bosz, die van Kraay te horen krijgt dat De Jong in het Champions League-duel met Girona van afgelopen dinsdag twee keer op de linksbackpositie stond.

''Dat heeft niks met hard werken te maken'', antwoordt Bosz beslist. ''Dat heeft te maken met dat wij niet goed doorspraken. Iemand die achter hem staat moet op een gegeven moment. zeggen: 'Pak jij die? Dan pak ik hem op'. Ik denk niet dat je té hard kan werken. Je moet hard werken, dat is de basis van alles.''

Kraay wil weten of Bosz persoonlijk met De Jong heeft gesproken over diens reserverol. ''Het feit dat hij al anderhalf jaar zo fit en waardevol voor de ploeg is, geeft aan dat hij zelf weet hoe hij er mee om moet gaan. Maar dat we dat met elkaar ook goed managen.''

Pepi begint dus in plaats van De Jong als diepste spits bij PSV tegen NAC. De Amerikaanse aanvaller wordt in de voorhoede geflankeerd door Noa Lang (links) en Johan Bakayoko (rechts).