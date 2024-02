Boskamp trekt bedrukt gezicht: ‘Nee, alsjeblieft niet. Feyenoord speelt thuis!'

Jan Boskamp vindt het geen goed idee om Bart Nieuwkoop ook in Europees verband als rechtsbuiten te gebruiken. De van origine verdediger wordt de laatste weken door trainer Arne Slot geregeld als vleugelaanvaller gebruikt en de kans is zeker aanwezig dat Nieuwkoop donderdag in het Europa League-duel van Feyenoord met AS Roma ook die positie invult.

"Zou je Nieuwkoop opstellen, of juist niet? Want Angeliño komt altijd op", krijgt Boskamp als vraag in een video-item van Vandaag Inside. "Aan de andere kant heb je Rick Karsdorp, die wil ook altijd naar voren", begint de trainer in ruste aan zijn analyse over de ideale opstelling van Feyenoord tegen Roma.

"Nee, joh, alsjeblieft niet. We spelen thuis!", hoopt Boskamp van harte dat Slot niet opnieuw kiest voor Nieuwkoop als rechtsbuiten. "Heel lang geleden speelden we met Stanley Brard als linksbuiten. Toen 'Jopie' (Johan Cruijff, red.) bij ons speelde. Wat eigenlijk zijn beste jaar was." Boskamp doelt op het seizoen 1983/84, toen Feyenoord de landstitel en de beker veroverde.

Jan Boskamp hoopt niet dat Bart Nieuwkoop opnieuw als rechtsbuiten speelt.

Boskamp heeft liever dat Slot voor een echte vleugelaanvaller kiest, al is hij nog niet onder de indruk van Yankuba Minteh. "Als hij naar zijn rechterbeen moet, dan heeft hij het moeilijk. Daarom komt hij ook altijd naar binnen toe. Hij moet zorgen dat hij zijn kop omhoog houdt en het overzicht behoudt."

De Feyenoorder in hart en nieren ziet Luka Ivanusec meer progressie maken in De Kuip. "Ik zag hem altijd bij Dinamo Zagreb spelen, en ook bij de nationale ploeg (van Kroatië, red.) trouwens. Hij legt de bal altijd op de stropdas neer, dat is heerlijk om naar te kijken."

"Bij de nationale ploeg en bij Dinamo speelt hij niet zo hoog als bij Feyenoord. Dat zeggen ze ook zelf, daar hebben ze moeite mee. Het kost kracht, want ze moeten altijd blijven drukzetten. Dan heb je tijd nodig om daar bij te komen. Kijk maar naar Santiago Gimenez, die heeft ook zes maanden nodig gehad om daaraan te wennen."

Boskamp kijkt ook even vooruit op het bezoek van Roma aan De Kuip. "Ik denk dat ze nu meer kans maken nu De Rossi daar trainer", waarschuwt de analist voor het gevaar van de Italianen. "Tegen Inter zie je ineens dat ze anders spelen. Ze krijgen veel tegengoals, maar ze scoren ook."

"Alleen Romelu Lukaku heeft het ontzettend moeilijk met de nieuwe manier van spelen van AS Roma. Feyenoord krijgt hierdoor ook meer ruimte. Mourinho bouwde de boel dicht en dacht bekijk het maar, hier heb je de bal. Maar het gaat een leukere wedstrijd dan we eerder hebben gezien tegen Roma."

