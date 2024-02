Boskamp: ‘Het lijkt wel alsof ik mijn tv zie trillen, hij is zó nerveus!’

Jan Boskamp verbaast zich over de optredens van Josip Sutalo in het shirt van Ajax. De Amsterdammers betaalden in de zomer van 2023 minimaal 20,5 miljoen euro om de Kroatische verdediger over te nemen van Dinamo Zagreb. Bij Ajax is Sutalo er echter nog niet in geslaagd om een onuitwisbare indruk achter te laten.

“Ik schrok me kapot van het spel van Ajax tegen Heerenveen (3-2 verlies). Ik heb de eerste helft gezien en toen ik Heerenveen direct na rust op een 3-0 voorsprong zag komen dacht ik: dit is Ajax niet meer”, begint Boskamp in een video-item van Vandaag Inside.

Boskamp verbaasde zich onder meer over het spel van Sutalo. “Ze wisten helemaal niet meer wat ze moesten doen op de momenten dat ze onder druk werden gezet. Sutalo was helemaal de kluts kwijt. Ik heb Sutalo in de nationale ploeg van Kroatië zien spelen en bij Dinamo Zagreb. Daar was hij goed.”

Boskamp zag Sutalo andermaal een hele onrustige indruk maken. “Als hij nu bij Ajax de bal heeft, dan lijkt het net alsof ik mijn televisie zie trillen. Hij is zó nerveus!”

De analist vindt het zwakke spel van Sutalo ‘onvoorstelbaar’. “Ik snap er helemaal niks van. Het heeft denk ik te maken met kwaliteit. Ze hebben enorm veel spelers gehaald, maar er spelen er slechts iets van drie in de basis”, besluit Boskamp.

Wim Kieft uitte maandag in Veronica Offside ook al felle kritiek op de 23-jarige centrumverdediger. ‘Als je zo'n Sutalo ziet... Dat kán gewoon niet, jongens... Het is toch onvoorstelbaar?!”

“Je denkt: dat zijn versterkingen, het zijn internationals, hoewel ze niet altijd basisspeler zijn geweest. En dan verwacht je daar een beetje leiderschap en persoonlijkheid van. Maar hij zit alleen maar te sukkelen met zichzelf de hele tijd!", aldus Kieft.

