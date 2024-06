Borussia Dortmund wil zakendoen met PSV als één transfer niet doorgaat

Borussia Dortmund is nog altijd geïnteresseerd in de diensten van Jerdy Schouten, zo bevestigt Florian Plettenberg. De journalist van de Duitse tak van Sky Sport benadrukt overigens wel dat de middenvelder van PSV niet het topdoelwit is van die Borussen, want eerst zal de club proberen Pascal Groß los te weken bij Brighton & Hove Albion.

Eerder meldde onder meer Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad al dat de verliezend Champions League-finalist de ontwikkelingen rond Schouten nauwlettend in de gaten houdt. De Eindhovenaren peinzen echter niet over een vertrek van Schouten, die alleen voor de hoofdprijs mag vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Plettenberg voegt nu aan de berichtgeving toe dat Schouten weliswaar nog altijd op de wensenlijst van Dortmund staat, maar dat de mate van interesse in de Nederlander afhangt van de onderhandelingen met Brighton over Groß.

Dortmund is er wel van overtuigd dat er een speler moet komen die invulling kan geven aan de nummer 6-positie en/of de nummer 8-positie.

Naast de Duitse club kijkt ook Juventus met bovengemiddelde interesse naar de ontwikkelingen rond Schouten. “Voor Schouten zijn Borussia Dortmund en later mogelijk ook Juventus bijvoorbeeld in de markt, maar de centrale middenvelder verlaat PSV alleen als er een absoluut topaanbod zou komen”, schreef Elfrink eind mei.

De middenvelder annex centrale verdediger beschikt nog over een contract dat hem tot medio 2028 in het Philips Stadion houdt. In de verbintenis is geen ontsnappingsclausule opgenomen, dus de prijs is vrij onderhandelbaar.

PSV verlangt volgens journalist Patrick Berger naar verluidt minimaal dertig miljoen euro bij een eventuele zomerse verkoop. In de zomer van 2023 maakte Schouten voor circa 12 miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV, waar hij al snel uitgroeide tot een onmisbare schakel in de ploeg van trainer Peter Bosz.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties