‘Borussia Dortmund besluit contract Mats Hummels niet te verlengen vanwege uitlatingen over trainer Edin Terzic’

In navolging van trainer Edin Terzic gaat ook Mats Hummels vertrekken bij Borussia Dortmund, zo meldt het Duitse Ruhr Nachrichten. Het besluit is genomen door Dortmund, dat het contract van de clublegende niet wil verlengen. De clubleiding heeft zijn beslissing grotendeels gebaseerd op basis van recente uitlatingen van Hummels over Terzic.

Hummels had een aflopend contract in het Signal Iduna Park en lange tijd was er onzekerheid over de toekomst van de 35-jarige Hummels, die in zijn carrière, over twee periodes, tot 508 duels voor die Schwarzgelben kwam.

Hummels liet zich enkele dagen voor de Champions League-finale op 1 juni negatief uit over de tactiek die Terzic tijdens sommige wedstrijden dit seizoen hanteerde. "Ik was woedend omdat ik van mening was dat Borussia Dortmund niet zo zou moeten spelen - tegen welke tegenstander ter wereld dan ook", sprak Hummels tegenover BILD.

"Ik vond niet dat het zo door kon gaan. Ik voelde me beledigd in mijn eer om op het veld te staan. In dat tenue. Zo onderdanig, zo inferieur in voetbaltermen. De twee wedstrijden in Stuttgart en de uitwedstrijd in Leverkusen. Dat was barricaderen met elf man in het strafschopgebied."

Dortmund verloor beide uitwedstrijden in Stuttgart dit seizoen. De ploeg van Terzic ging met 2-0 onderuit in competitieverband, terwijl Dortmund ook in de achtste finale van de DFB-Pokal zijn meerdere moest erkennen in de stuntploeg (2-0). Tegen Leverkusen wist Dortmund met meer geluk dan wijsheid een punt uit het vuur te slepen (1-1).

Zijn uitlatingen zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij de clubleiding van Dortmund, dat zijn beslissing om de samenwerking met Hummels niet te verlengen op zijn uitlatingen over Terzic baseert. Waar de toekomst van Hummels ligt, is nog onduidelijk. Wel kan de routinier rekenen op de nodige interesse. Onder meer AC Milan, Juventus en AS Roma werden in voorbij weken gelinkt aan de centrumverdediger.

Overigens doet Hummels niet mee aan het aanstaande EK, dat vrijdag van start gaat met Duitsland - Schotland. Ondanks zijn overtuigende prestaties – met name in de Champions League – werd Hummels niet opgeroepen door bondscoach Julian Nagelsmann. Hummels kon zich niet vinden in het besluit van de keuzeheer, daar hij volgens zichzelf tot de vijf beste centrale verdedigers van Duitsland behoort.

