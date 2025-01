'Borussia Dortmund neemt standpunt in over eventuele aanstelling van Erik ten Hag'

Borussia Dortmund ziet Erik ten Hag niet als mogelijke opvolger van Nuri Sahin, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Ruhr Nachrichten te melden. Een Duitstalige trainer heeft de voorkeur en in dat kader is Roger Schmidt, vorig jaar augustus ontslagen door Benfica, in beeld bij de beleidsbepalers in Dortmund.

Schmidt is dus per direct beschikbaar voor Dortmund, dat dramatisch is begonnen aan 2025 met drie opeenvolgende nederlagen in de Bundesliga en is afgezakt naar de tiende plaats. De Duitse coach (57) werkte de afgelopen jaren onder meer bij Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen, PSV en laatstelijk dus Benfica.

De positie van Sahin staat al enige tijd onder druk in het Signal Iduna Park. Als de huidige hoofdcoach niet een positief resultaat neerzet bij het Champions League-affiche met Bologna aankomende dinsdag, kan het namelijk wel eens afgelopen zijn voor de 36-jarige Turk.

"Sahin staat voor een allesbeslissende Champions League-wedstrijd om zijn positie als hoofdtrainer veilig te stellen", schreef journalist Florian Plettenberg, maandag werkzaam namens de Duitse tak van Sky Sport op X.

In de Duitse media is de naam van Ten Hag al meermaals gevallen. De vorig jaar bij Manchester United ontslagen trainer werd onlangs gespot bij een thuisduel van Dortmund. De Nederlander was daar waarschijnlijk op uitnodiging van clubadviseur Matthias Sammer, die Ten Hag in 2013 naar Bayern München haalde als coach van het tweede elftal.

Toen Sammer bij de Duitse voetbalbond werkte, deed hij een poging om Sammer binnen te halen als bondscoach van Duitsland Onder 21. Een samenwerking kwam echter nooit van de grond en volgens Ruhr Nachrichten is de kans klein dat de clubloze Ten Hag op korte termijn wordt aangesteld in Dortmund.

Dortmund richt zich eerst volledig op Bologna-uit, voordat er meer bekend wordt over de toekomst van Sahin. Bij een goed resultaat in de Champions League is de kans groot dat hij ook zondag tegen Werder Bremen op de bank zit bij BVB.