Borussia Dortmund neemt per direct afscheid van trainer Nuri Sahin

Nuri Sahin is niet langer de trainer van Borussia Dortmund, zo communiceert de Duitse club woensdagochtend via de officiële kanalen. De 36-jarige trainer is dinsdagavond na de Champions League-nederlaag in Bologna (2-1) ontslagen in het spelershotel.

Sahin stond al langere tijd onder druk bij Borussia Dortmund, dat momenteel tiende staat in de Bundesliga. In de Champions League presteerde de jonge oefenmeester relatief goed. BVB maakt met 12 verzamelde punten zelfs nog kans om de tussenronde over te slaan.

Via de clubwebsite deelt Borussia Dortmund een statement, waarin sportief directeur Lars Ricken het woord neemt. “We waarderen Nuri Sahin en zijn werk enorm en hadden gehoopt op een langdurige samenwerking.”

“Door vier nederlagen op rij, slechts één overwinning uit de laatste negen wedstrijden en de tiende plaats in de Bundesliga hebben we helaas het vertrouwen verloren. Deze beslissing doet mij persoonlijk ook pijn, maar was na het duel in Bologna niet meer te vermijden”, besluit Ricken.

Ook Sahin zelf krijgt de ruimte om zijn zegje te doen in het persbericht. “Helaas zijn we er op dit moment niet in geslaagd om recht te doen aan de sportieve ambities van Borussia Dortmund dit seizoen. Ik wens deze bijzondere club het allerbeste.”

Borussia Dortmund buigt zich in de komende dagen over een tijdelijke opvolger van Sahin. Zaterdagmiddag wacht alweer het volgende duel. Werder Bremen komt dan op bezoek in het Signal Iduna Park.

Voormalig middenvelder Sahin stond in totaal 27 wedstrijden aan het roer bij Borussia Dortmund. Daarvan wist hij twaalf duels winnend af te sluiten. Vier keer speelde zijn elftal gelijk, elf duels gingen verloren.