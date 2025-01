Borussia Dortmund komt in zoektocht naar versterkingen uit bij Chelsea

Borussia Dortmund wil zich deze maand versterken en heeft zijn pijlen gericht op Carney Chukwuemeka, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De middenvelder van Chelsea is gewild door Dortmund-trainer Nuri Sahin en moet op huurbasis de overstap maken naar het Signal Iduna Park.

Chukwuemeka (21) komt bij Chelsea amper in de plannen van manager Enzo Maresca voor. De centrale middenvelder kreeg over alle competities pas 130 minuten speeltijd, verdeeld over vijf wedstrijden. In de Premier League kwam hij helemaal niet in actie.

Maresca kondigde al aan dat Chukwuemeka niet tot de wedstrijdselectie zou behoren voor het FA Cup-duel met Morecambe. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat Carney een goede speler is. Maar we hebben zoveel middenvelders dat het voor hem moeilijk is om minuten te maken in ons team."

"Waarschijnlijk zou het voor hem het beste zijn om te vertrekken en ergens anders wat tijd door te brengen", sprak Maresca duidelijke taal over de situatie van de Engels jeugdinternational.

Dortmund beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen. De ploeg van Sahin ging vrijdag bij de hervatting van de Bundesliga onderuit tegen Bayer Leverkusen (2-3) en staat nu slechts zesde. De ploeg zal twee plaatsen moeten stijgen om volgend seizoen Champions League-voetbal te spelen.

Dortmund kampt bovendien vrijwel het hele seizoen al met een overvolle ziekenboeg, met vrijdag als toppunt. De gehele beoogde basisverdediging was ziek, en de gelegenheidsdefensie van Dortmund bleek niet opgewassen tegen de razendsnelle tegenstoten van Leverkusen.

Dortmund kijkt ook rond voor defensieve versterkingen en is daarvoor uitgekomen bij Gonçalo Inácio. De centrumverdediger van Sporting Portugal moet 35 miljoen euro kosten, een bedrag dat Dortmund (voorlopig) niet bereid is af te tikken.