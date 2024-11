Borussia Dortmund knokt zich in heerlijke topper tegen RB Leipzig knap terug van achterstand

Borussia Dortmund heeft een uiterst belangrijke zege geboekt in de Bundesliga. Die Schwarzgelben kwamen in de topper tegen RB Leipzig door Benjamin Sesko op achterstand, maar wisten de schade te repareren: 2-1. Maximilian Beier maakte na een half uur gelijk, waarna Serhou Guirassy de wedstrijd in de tweede helft in Dortmunds voordeel besliste. Leipzig staat nu drie punten achter koploper Bayern München, maar heeft ondanks de nederlaag nog wel vier punten meer dan het als vijfde geklasseerde Dortmund.

Bij Dortmund begonnen de Nederlanders Donyell Malen en Jordi Paulina op de bank. Eerstgenoemde zag trainer Nuri Sahin de voorkeur geven aan Beier, die de voorhoede vormde met Julian Brandt, Jamie Gittens en Guirassy. Aan de zijde van Leipzig ontbrak Xavi Simons nog altijd wegens een blessure. Lutsharel Geertruida startte wel, net als onder meer voormalig Vitesse-ster Loïs Openda.

Een fraaie dribbel en dito voorzet van Gittens leverde Beier de eerste scoringsmogelijkheid van de wedstrijd op. De van Hoffenheim overgekomen aanvaller ontsnapte aan de aandacht van Geertruida en kopte net langs de verkeerde kant van de paal. Het bleek direct een dure misser. Een schitterend hakje van Openda leverde een vrije schietkans op voor Sesko en de Sloveen stelde niet teleur met een kanonskogel in het dak van het doel: 0-1.

Toch leek Dortmund de schade al vrij snel te herstellen. Guirassy zag zijn eerste pass mislukken, maar had het geluk dat hij daarmee juist direct kon doorlopen richting doel. De spits uit Guinee had af kunnen leggen, besloot voor eigen succes te gaan en schoof tot ongeloof van de aanwezigen in het Signal Iduna Park naast. Uit de herhaling bleek dat Leipzig-doelman Péter Gulácsi zijn ploeg redde met een uiterst voetje.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor de Champions League-finalist van vorig seizoen. De bal belandde bij Beier, die richting doel kopte en zag dat Guirassy zijn inzet van dichtbij tot assist promoveerde: 1-1. Ondanks kansjes aan beide kanten bleek de laatste treffer voor rust al te zijn gemaakt.

Halverwege de tweede helft wist Dortmund de voorsprong te grijpen. Nadat een eerste voorzet vanaf de rechterkant nog gekeerd werd door een verdediger, kreeg Beier de bal wél voor het doel. De Duitser bereikte collega-spits Guirassy, die via zijn schouder in de verre hoek kopte: 2-1. Openda kreeg vrijwel direct daarna de kans op 2-2, maar de Belg schoot nipt over.

In de levendige wedstrijd had Brandt Dortmund ook op 3-1 moeten zetten. De aanvallende middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar stelde vervolgens teleur in de afronding met een schot recht op Leipzig-uitblinker Gulácsi. Beier kreeg ogenblikken later een niet veel kleinere kans. Hij liet na zijn tweede van de avond te maken, door naast te schieten. Leipzig wist de schade echter niet te herstellen en ziet Bayern ietwat weglopen.