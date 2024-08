Borussia Dortmund betaalt 30 miljoen euro en heeft vervanger van Füllkrug binnen

Maximilian Beier is de nieuwe spits van Borussia Dortmund, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige rechtspoot komt voor circa 30 miljoen euro over van TSG Hoffenheim en moet de naar West Ham United vertrokken Niclas Füllkrug doen vergeten in het Signal Iduna Park.

Beier staat in Duitsland te boek als een groot talent en maakte afgelopen zomer deel uit van de EK-selectie van bondscoach Julian Nagelsmann. In het afgelopen Bundesliga-seizoen was hij zestien keer trefzeker namens Hoffenheim.

Borussia Dortmund ontving deze zomer liefst 27 miljoen euro voor de 31-jarige Füllkrug en investeert dat bedrag dus direct in zijn jongere landgenoot Beier. Daarnaast kwam goaltjesdief Serhou Guirassy (28) voor slechts 18 miljoen euro over van VfB Stuttgart. Hij kampt momenteel echter met een blessure.

DFB-Pokal Wuerzburger Kickers WUK 2024-08-16T16:00:00.000Z 18:00 Hoffenheim TSG

DFB-Pokal 1. FC Phoenix Luebeck PHL 2024-08-17T16:00:00.000Z 18:00 Borussia Dortmund BVB

Dat Borussia Dortmund met Beier een tweede spits haalt na het vertrek van Füllkrug heeft alles te maken met de situatie van Youssoufa Moukoko (19), die per se wil vertrekken bij de nummer vijf van het afgelopen Bundesliga-seizoen.

Sébastien Haller (30) staat ook nog altijd onder contract in Dortmund, maar wordt meer gezien als back-up. Nieuwbakken trainer Nuri Sahin beschouwt Donyell Malen (25) en Karim Adeyemi (22) als pure vleugelspitsen.

Met Beier ziet Hoffenheim een product uit de eigen jeugdopleiding vertrekken. De spits speelde tussen 2021 en 2023 op huurbasis voor Hannover 96 en brak afgelopen seizoen pas door in de PreZero Arena.

Aanstaande zaterdag speelt Borussia Dortmund de eerste officiële wedstrijd onder Sahin. In de DFB Pokal is vijfdedivisionist Phönix Lübeck de eerste tegenstander van die Borussen. Naast Beier en Guirassy werden Yan Couto, Waldemar Anton en Pascal Groß vastgelegd door Borussia Dortmund.