Borst interrumpeert emotioneel interview en maakt speler uit voor ‘Omtzigt’

Een opmerkelijk moment tijdens de uitzending van De Eretribune van ESPN zaterdagavond. Mats Seuntjens, doelpuntenmaker tijdens Excelsior - RKC Waalwijk (1-1) die dag, werd geïnterviewd door presentator Jan Joost van Gangelen. De smaakmaker van de Waalwijkers werd zichtbaar emotioneel, alvorens Hugo Borst het interview opeens interrumpeerde en de speler voor 'Pieter Omtzigt' uitmaakte.

De invalbeurt tegen Excelsior betekende voor Seuntjens zijn rentree na een blessure. De aanvaller maakte zijn eerste minuten sinds begin februari.

Hij kwam in minuut 62 in het veld voor Chris Lokesa en had zichtbaar invloed op het spel van RKC. Seuntjens nam zijn ploeg bij de hand en bekroonde zijn optreden een kwartier voor tijd met een wonderschone treffer, die zijn ploeg een punt opleverde in Rotterdam.

Voor de camera van ESPN spreekt een zichtbaar emotionele Seuntjens na de wedstrijd van een 'moeilijk seizoen'. "Ik was best wel emotioneel net in de kleedkamer, want het is best wel een moeilijke periode geweest voor me."

"Het hele seizoen al", vervolgt de 31-jarige doelpuntenmaker. "Ralf (oudere broer, red.) die terugkomt bij De Graafschap en meteen op schot is. Mijn kleine die het met TSC (amateurclub, red.) goed doet en doelpunten maakt. Dan wil je gewoon niet achterblijven en wilt je kinderen, je broers en je familie trots maken. Dus wat dat betreft was ik net best wel emotioneel in de kleedkamer. Het was een moeilijke periode, maar ik ben blij dat ik me weer voetballer kan voelen."

"Het is zo kut dat dit stadion (Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior, red.) zo klein is dat ik geen kant op kon. Normaal ben ik nooit emotioneel, maar nu kwam het op een of andere manier wel gewoon binnen. Gewoon shirt over mijn kop en eventjes zitten."

Op dat moment mengt Borst zich in het gesprek en noemt hij Seuntjens gekscherend 'Pieter Omtzigt', refererend aan de NSC-partijleider, over wie onlangs verhalen naar buiten kwamen omtrent zijn rol in de formatiegesprekken. Omtzigt zou daarin met regelmaat emotioneel worden.

Van Gangelen verbaast zich over de woorden van zijn collega en grijpt in. "Nou, ja… Dat gaan we er nu niet bij betrekken. Het gaat hier nu niet over politiek", zegt de presentator. "Wat lult hij nou allemaal, joh?", reageert Seuntjens lachend.

