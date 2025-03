Bondscoach Ronald Koeman slikt en blijft acht seconden stil na pijnlijke vraag over het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal gaat in de komende interlandperiode met Spanje strijden om een plekje bij de laatste vier van de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman is zondagavond te gast bij Studio Voetbal en wordt daar door journalist Arno Vermeulen gewezen op een pijnlijk feitje.

Koeman is van mening dat Oranje goed genoeg is om Spanje (over twee duels) te verslaan. "Waarom niet? Waarom zouden we niet in staat zijn om van Spanje te winnen?", vertelt de bondscoach met een vertwijfelde blik.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Koeman of hij vindt dat de verdediging en het middenveld van Oranje 'Europese top' is. "Ja, absoluut. De spelers die we hebben, zijn allemaal topspelers."

Vermeulen stelt Koeman vervolgens de vraag wanneer de laatste keer was dat het Nederlandse elftal van 'een echt topland' wist te winnen. Koeman slikt en blijft vervolgens acht seconden stil. "Frankrijk misschien?", doelt de bondscoach op de 2-0 zege in de Nations League in november 2018.

"Duitsland 2019", brengt Vermeulen de 2-4 zege in de EK-kwalificatie in herinnering. "Dat is wel bijna zes jaar geleden. Dat we echt van een topland gewonnen hebben. Is dat niet ook een teken aan de wand?", vraagt Vermeulen. "Als je dat zo sec bekijkt wel", antwoordt Koeman.

Koeman heeft geen verklaring voor dat gegeven en weet dat Oranje na het EK slechts twee van zijn zes wedstrijden gewonnen heeft. "Dat had beter gekund. En gemoeten, laat ik het zo zeggen."

"Ik denk niet dat we beter zijn geworden sinds mijn aanstelling in januari 2023, nee", antwoordt Koeman ontkennend op een volgende vraag van Sjoerd Ramshorst. "Maar daar zijn veel verschillende redenen voor te noemen, het is nu aan ons om te laten zien dat er wel een stijgende lijn in zit."