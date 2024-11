Bondscoach Hongarije geeft duidelijke mening over uitbundig juichen Wout Weghorst

De Hongaarse bondscoach Marco Rossi is opgelucht dat het weer goed gaat met Ádám Szalai, die zaterdagavond onwel werd tijdens Nederland - Hongarije. Voor de camera van Ziggo Sport gaat hij ook in op het uitbundige juichen van Wout Weghorst.

“Het gaat nu veel beter met hem”, gaat Rossi in op de situatie van zijn assistent. “Hij praat weer en hij is buiten levensgevaar. Dat is het belangrijkste nieuws voor ons vanavond.” Rossi geeft vervolgens aan heel dankbaar te zijn voor alle medische hulp in en rondom de Johan Cruijff ArenA.

Wanneer de bondscoach zich daarna over de wedstrijd uit, is hij met name complimenteus voor het Nederlands elftal. “Natuurlijk kennen we de kwaliteiten van het Nederlands elftal en die hebben ze vanavond ook allemaal laten zien.”

“Als je tegen een tegenstander speelt die zoveel sterker is, dan moet je zorgvuldig omgaan met je kansen”, doelt Rossi op de grote mogelijkheid die zijn ploeg in de openingsfase van de wedstrijd kreeg. “Maar dat deden we niet, dus dan wordt het erg moeilijk.”

Hoewel hij de eerste strafschop nog discutabel vond, was de overwinning voor Oranje meer dan verdiend. “Ik wil ze feliciteren met de zege, het is een grote ploeg.” Over het uitbundige juichen van Weghorst na die eerste strafschop heeft Rossi ook een duidelijke mening.

“Ik denk dat het een logische houding is gegeven de situatie, want wij gaven aan gewoon door te willen spelen. Het is normaal dat je juicht als je een doelpunt maakt, helemaal als je in dit stadion speelt met alle fans die erachter staan”, besluit Rossi.

Weghorst gaf zelf na afloop aan dat hij er niet aan heeft gedacht om wat meer ingetogen te juichen na zijn treffer. “Ik heb daar echt geen moment bij stilgestaan. Maar laat het duidelijk zijn dat mijn doelpunt ver ongeschikt is aan het leven van deze assistent-trainer”, aldus de spits in gesprek met Noa Vahle van SBS6.