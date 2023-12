Boek over crisis bij Ajax ‘slaat in als een bom’; Hendriks weigert te reageren

Vrijdag, 1 december 2023 om 22:58 • Rian Rosendaal

Het boek ’Ajax in crisis’ van auteur Menno de Galan is bij Ajax ingeslagen 'als een bom', zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagavond. De journalist van De Telegraaf schrijft dat 'hockeyer' Maurits Hendriks, die bij de Amsterdammers de rol bekleedt van Chief Sports Officer, informatie voor het boek heeft aangedragen.

Bij Ajax heeft verbijstering over het feit dat Hendriks nog rondloopt op Sportcomplex De Toekomst plaatsgemaakt voor woede. "Hoewel de Chief Sports Officer in het boek ’Ajax in crisis’ van Menno de Galan niet wordt geciteerd, is de stellige overtuiging van meerdere bronnen – wier namen bekend zijn bij de redactie maar die vanwege het als ’explosief’ omschreven karakter van Hendriks anoniem willen blijven – dat hij in het boek een mes in de rug van de opgestapte en later door een hersenbloeding getroffen algemeen directeur Edwin van der Sar steekt", schrijft De Telegraaf.

De bronnen zeggen zeker te weten dat Hendriks door De Galan is geïnterviewd, daar hij met dat feit te koop liep. De Telegraaf citeert een passage in hoofdstuk 7 van het boek van De Galan: ’Hendriks ademt topsport’, ’Hendriks staat bovendien middenin de dynamiek van moderne sportbeleving’. Verderop in het boek beschrijft De Galan Hendriks als een 'daadkrachtige bestuurder'.

Volgens Verweij zou Hendriks na het veelbesproken ontslag van technisch directeur Sven Mislintat met geen woord meer hebben gerept over het boek van De Galan. De clubwatcher denkt voorts bewijs te hebben gevonden over de medewerking van Hendriks aan het boek. Daarmee verwijst hij naar pagina 113: 'Geen voldoende: wegwezen’, valt op die betreffende pagina te lezen over het afscheid van Van der Sar te lezen. ’Op de terugweg naar huis moet Hendriks enorm huilen. Hij constateert dat het bloedlink is om bij Ajax zichtbaar te zijn'.

Hendriks bewoog zich samen met Mislintat als Siamese tweeling over De Toekomst, zo onthult Verweij. De Chief Sports Officer zou het gewone personeel geen blik waardig gunnen en het grootste kantoor op De Toekomst hebben geclaimd. Dit terwijl hij ook over een kantoor beschikt in de Johan Cruijff ArenA. Dat Hendriks tijdens lunchen ook zelden aanschoof was het kantoorpersoneel eveneens een doorn in het oog. Er is opluchting over het feit dat Hendriks tot uiterlijk november 2024 aan Ajax verbonden is, daar de komst van Marijn Beuker zijn functie grotendeels overbodig maakt.

Hendriks reageert niet

De Telegraaf heeft Hendriks via de woordvoerder van Ajax zes vragen voorgelegd. De bestuurder heeft echter besloten daar niet op in te gaan, zo is vrijdag duidelijk geworden. De krant wilde weten waarom hij met De Galan praatte, of hij daar spijt van heeft en of hij snapt dat mensen van mening zijn dat hij een mes in de rug van Van der Sar heeft gestoken. Ook werd Hendriks gevraagd of hij spijt heeft van de keuze voor Mislintat en of hij voor zichzelf toekomst ziet bij Ajax.

Voor de spraakmakende onthulling over Hendriks sprak De Telegraaf in totaal met vijftien bronnen rondom De Toekomst. Bijna de helft van de bronnen zocht zelf contact met de krant om te klagen over Hendriks, zo benadrukt Verweij. "De genoemde gebeurtenissen worden door meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar beschreven", zo besluit de Ajax-watcher.