Bod van 22 miljoen euro is niet genoeg om ex-aanvaller PSV en AZ los te weken

Het is nog maar zeer de vraag Albert Gudmundsson deze transferperiode nog vertrekt bij Genoa. De IJslander staat in de de concrete belangstelling van Fiorentina, dat inmiddels al meerdere aanbiedingen heeft neergelegd in Genua. Tot dusver zonder resultaat.

Genoa verlangt volgens onder meer Gianluca Di Marzio een bedrag van dertig miljoen euro exclusief bonussen voor de voormalig aanvaller van onder meer PSV en AZ. Fabrizio Romano meldt dat Genoa bereid is te praten vanaf 25 miljoen euro.

De concrete belangstelling van Fiorentina is de laatste dagen gaan spelen. La Viola deed meerdere aanbiedingen, maar kwam nooit in de buurt van de vraagprijs van Genoa, die volgens Di Marzio dertig miljoen euro exclusief vijf à zes miljoen aan bonussen bedraagt. Gudmundsson heeft in Stadio Luigi Ferraris nog een contract tot de zomer van 2027.

Volgens Romano heeft Fiorentina 22 miljoen euro geboden voor Gudmundsson, maar dat is niet voldoende voor Genoa. Genoa verkocht eerder deze transferwinter Radu Dragusin voor 25 miljoen euro aan Tottenham Hotspur en is geenszins van plan om nog een sterkhouder te laten gaan, tenzij de absolute hoofdprijs op tafel komt.

Genoa is ook op de slotdag van de transfermarkt niet van plan om de 26-jarige spits voor minder dan de vraagprijs te laten gaan. De onderhandelingen tussen Genoa en Fiorentina zitten momenteel vast, waardoor het goed mogelijk is dat Gudmundsson zijn transfer in het water ziet vallen.

Gudmundsson maakte in september 2013 de stap van KR Reykjavik Onder 19 naar sc Heerenveen, waar hij twee jaar in de jeugdopleiding speelde voordat PSV hem oppikte. Namens de Eindhovense topclub speelde hij twaalf wedstrijden in het eerste. Zijn volgende bestemming was AZ, waar hij een belangrijke speler werd en 24 goals maakte. In januari 2022 vertrok hij voor 1,5 miljoen euro naar Genoa, waar hij geldt als een van de steunpilaren in het elftal van trainer Alberto Gilardino.

Fiorentina actief op de transfermarkt

Fiorentina zit bepaald niet stil op de transfermarkt en verzekerde zich woensdag al van de diensten van Andrea Belotti, die voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van AS Roma.kon in Rome, gezien de aanwezigheid van Romelu Lukaku en Paulo Dybala, niet op een vaste basisplaats rekenen.

Bovendien hoopt Fiorentina zich nog te versterken met Largie Ramazani. De Belg van UD Almería, die onlangs nog scoorde tegen Real Madrid, zou gehuurd moeten worden van de club uit LaLiga.

