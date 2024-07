Bod op Hancko wordt verhoogd en nadert vraagprijs Feyenoord: vertrek dichtbij

Atlético Madrid is dichter bij de vraagprijs van Feyenoord voor Dávid Hancko gekomen, zo meldt de Spaanse krant AS zaterdag. De onderhandelingen met de Rotterdammers leken vast te zitten, maar nu lijkt een akkoord plotseling in zicht.

Eerder meldde het Spaanse medium al dat Feyenoord een bod van minimaal 37 miljoen euro wil ontvangen, maar Atlético was lange tijd niet bereid meer dan 30 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen.

Nu tonen los Colchoneros zich plots tóch bereid meer te bieden. Hoe dicht het bod van Atlético nu bij de vraagprijs van Feyenoord komt is onbekend, maar AS lijkt ervan uit te gaan dat er een deal komt.

Het verhoogde bod van de Madrilenen komt op een opvallend moment, want zaterdagochtend werd bekend dat de club zich ook al versterkt met Robin Le Normand.

De centrale verdediger was naar verluidt al langere tijd akkoord met Atlético, dat inmiddels ook tot een overeenstemming is gekomen met Real Sociedad. Met de deal is naar verluidt zo'n dertig miljoen euro gemoeid.

Het is denkbaar dat de transfersom die betaald wordt voor Le Normand lager is uitgevallen dan vooraf verwacht, waardoor er ruimte is gekomen voor een verhoogd bod op Hancko.

De Slowaaks international liet in gesprek met RTV Rijnmond al weten een overstap naar Atlético zeker te zien zitten. “Ik heb al aangegeven dat ik de stap wil maken, alleen de clubs moeten eruit komen.”

