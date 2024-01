Bod Feyenoord in Premier League afgeslagen; huurdeal lijkt van de baan

Het is nog maar de vraag of Bryan Gil in deze transferperiode de overstap maakt richting Feyenoord. 1908.nl meldt zaterdag namelijk dat Tottenham Hotspur niet onder de indruk is van het eerste bod vanuit Rotterdam op de Spaanse linksbuiten annex aanvallende middenvelder. Gil was een optie voor Feyenoord omdat Yankuba Minteh met Gambia mee is naar de Afrika Cup en de komende weken ontbreekt.

Feyenoord kan voorlopig niet voldoen aan de financiële voorwaarden die worden gesteld door the Spurs. Alleen als Tottenham zich coulanter opstelt in financieel opzicht, is er nog een mogelijkheid dat Gil (22) in de winterstop op huurbasis richting de Rotterdamse club vertrekt.

De technische leiding van Feyenoord heeft nog geen nieuw huurvoorstel ingediend bij Tottenham, voegt 1908.nl toe aan de berichtgeving. Daarnaast zijn de Rotterdammers niet concreet in de markt voor andere vleugelaanvallers.

Tottenham wil Gil het liefst verhuren aan een club die een groot gedeelte van diens salariskosten kan dekken. Fiorentina houdt de situatie in de gaten, maar heeft nog geen bod uitgebracht. Gil werd in voorgaande seizoenen verhuurd aan Valencia en Sevilla.

Toen bekend werd dat Feyenoord serieus in de markt is voor Gil, werd de naam van de Spaanse speler verwijderd uit de online fanshop. Inmiddels is hij weer terug te vinden in de merchandise die door de Noord-Londense club wordt verkocht. Het lijkt wel duidelijk dat Gil op de nominatie staat om Tottenham op korte termijn te verlaten.

Gil komt dit seizoen niet tot nauwelijks voor in de plannen van manager Ange Postecoglou. De linksbuiten annex aanvallende middenvelder moet onder meer Heung-min Son, Dejan Kulusevski, Richarlison en Brennan Johnson voor zich dulden.

Gil moet het voornamelijk doen met invalbeurten. De Australische manager liet hem dit seizoen zes keer invallen en twee keer begon hij aan de aftrap. Scoren deed hij niet, ook gaf hij geen assist.

De nog jonge Gil werd in 2021 voor 25 miljoen euro overgenomen van Sevilla. In Engeland wist hij echter niet te overtuigen

