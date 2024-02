Boadu scoort razendsnel en beleeft heerlijk debuut voor FC Twente

Myron Boadu heeft zaterdag een heerlijk debuut beleefd voor FC Twente. De spits, die op Deadline Day gehuurd werd van AS Monaco, maakte tegen RKC Waalwijk binnen 68 seconden na zijn entree een doelpunt. Twee minuten later had Boadu ook nog een beslissende rol in de treffer van Younes Taha. Ricky van Wolfswinkel had voor rust al gescoord: 3-0. Twente verkleint de achterstand op nummer drie Feyenoord naar twee punten. RKC staat zestiende.

FC Twente versterkte zich op Deadline Day met de tijdelijke komst van Boadu, maar de spits stond niet in de basis. Ricky van Wolfswinkel, terug van ziekte, is na het vertrek van Manfred Ugalde voorlopig de eerste spits van Twente. Bij RKC ontbrak de eerste spits, Michiel Kramer, vanwege een schorsing. Mats Seuntjens werd naar het centrum geschoven om dat op te lossen.

Al in de tweede minuut werd RKC gevaarlijk. Een hoekschop belandde in de drukte bij Reuven Niemeijer, die de bal op drie meter afstand van het doel verlengde. Lars Unnerstall kon zich er nog net voor gooien.

Wát een debuut voor Myron Boadu! ?? ?? 78' Boadu komt erin ?? 79' Boadu scoort#twerkc — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

De Waalwijkers bleven in de openingsfase brutaal aandringen. Een kopbal van Chris Lokesa werd gekeerd, terwijl Mats Seuntjens even later te lang wachtte met zijn schot, waardoor Robin Pröpper zich ervoor kon werpen.

In de 21ste minuut sloeg Twente uit het niets toe. Sem Steijn bracht de bal voor het doel, waarna Michel Vlap die met een bekeken kopballetje panklaar legde voor Van Wolfswinkel. De spits tikte van dichtbij binnen: 1-0.

Vlak voor rust leek Steijn de voorsprong voor Twente te verdubbelen door een voorzet van Michal Sadílek in te tikken, maar de middenvelder gaf die assist vanuit buitenspelpositie en werd teruggefloten.

In de tweede helft opende Twente een stuk sterker dan in de eerste. Een poging van Vlap werd met de voeten gekeerd door Etienne Vaessen, waarna Van Wolfswinkel een nauwelijks te missen rebound kreeg. De spits schoot echter tegen de keeper op.

Daarna ging Vaessen in de fout bij het wegtrappen van een bal. Rots onderschepte de bal op de punt van het strafschopgebied bij de keeper van RKC en gaf een voorzet op Van Wolfswinkel. Opnieuw leek de aanvaller te gaan scoren, er stond immers geen keeper in het doel, maar ditmaal bracht verdediger Dario Van den Buijs redding voor RKC met een ultiem blok.

In de 78ste minuut mocht Boadu zijn opwachting maken als invaller voor Van Wolfswinkel. De spits had twee minuten nodig voor zijn eerste doelpunt in Enschedese dienst. Boadu werd een-op-een gezet door Youri Regeer, omspeelde Vaessen met enig fortuin en kon de bal daarna in een leeg doel tikken: 2-0.

Twee minuten later had Boadu een beslissende rol in het derde doelpunt van Twente. Zijn schot werd met de voet gekeerd door Vaessen, waardoor Younes Taha de rebound simpel intikte: 3-0.

