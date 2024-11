Blunder Wellenreuther leidt pijnlijke Champions League-avond verliezend Feyenoord in

Feyenoord heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de vierde speelronde van de Champions League. In De Kuip waren de Rotterdammers niet opgewassen tegen het nog puntloze Red Bull Salzburg: 1-3. Anis Hadj-Moussa maakte het enige doelpunt voor de ploeg van Brian Priske. Feyenoord besloot het duel met tien man, want invaller Chris-Kévin Nadje kreeg een directe rode kaart.

Het was flink schuiven geblazen voor Priske, die niet kon beschikken over Justin Bijlow, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Ayase Ueda, Santiago Giménez, Quilindschy Hartman én Julián Carranza. Luka Ivanusec kreeg een basisplek en startte als nummer 10, terwijl Ibrahim Osman in de spits stond.

In de derde speelminuut kwam Feyenoord direct dicht bij de openingstreffer. Osman draaide knap weg bij Kamil Piatkowski en legde af op Bart Nieuwkoop, die de bal vervolgens niet goed genoeg raakte om Janis Blaswich te passeren. Enkele minuten later miste ook een schot van Igor Paixão de kracht om de voormalig doelman van Heracles in de problemen te brengen.

Nadien kregen de Rotterdammers meer moeite met het stugge Salzburg, dat eveneens enkele speldenprikjes uitdeelde. In de blessuretijd van de eerste helft sloegen de bezoekers plotseling toe. Wellenreuther leverde de bal zomaar in bij de tegenstander na miscommunicatie met Paixão. Salzburg schakelde razendsnel om via Piatkowski, die een perfecte voorzet afleverde bij Karim Konaté. Laatstgenoemde kopte van dichtbij raak: 0-1.

Priske was duidelijk niet tevreden met het optreden van zijn ploeg en voerde direct na rust een dubbele wissel door. Jordan Lotomba en Osman werden vervangen door respectievelijk Nadje en Hadj-Moussa. De personele wijzigingen sorteerden niet het gewenste effect, want na een klein uur spelen kreeg Feyenoord de 0-2 om de oren.

Wederom had Piatkowski een uitstekende voorzet in huis die verkeerd beoordeeld werd door zowel Hugo Bueno als Gernot Trauner, waardoor Konaté zijn tweede van de avond kon aantekenen. De schade liep nog verder op voor Feyenoord in de tachtigste minuut, toen Nadje met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd na een te harde tackle.

Het werd ondanks de slechte papieren nog even spannend, daar Hadj-Moussa vrij onverwachts de 1-2 aantekende met een fraaie voetbeweging. Vervolgens miste Konaté nog een strafschop, die door arbiter Donatas Rumsas werd toegekend na een overtreding van Dávid Hancko in de zestien. Aan de hoop van Feyenoord kwam in de 86ste minuut alsnog definitief een einde, toen invaller Daouda Guindo de 1-3 maakte op aangeven van Oscar Gloukh.