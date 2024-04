Blunder van het seizoen in de Premier League? Doelman Muric begaat enorme flater

Burnley is sinds zaterdag weer een stap dichter bij degradatie. De ploeg van manager Vincent Kompany kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. Daardoor is het gat tussen Burnley, de nummer negentien van de Premier League, en nummer zeventien Nottingham Forest zes punten, met nog vijf duels te spelen.

Burnley promoveerde vorig seizoen naar het hoogste Engelse niveau, maar het lijkt erop dat de club na één seizoen weer gaat afzakken naar het tweede niveau. Zaterdag tegen Brighton hadden the Clarets een van de laatste kansen om op handhaving te blijven hopen.

Voormalig Eredivisie-doelman Arijanet Muric stond onder de lat bij Burnley, terwijl er met Mike Trésor Ndayishimiye en Jóhann Berg Gudmundsson ook nog twee ex-Eredivisies-spelers op de bank zaten.

Bij Brighton stonden er liefst drie Nederlanders in de basis. Bart Verbruggen stond onder de lat, terwijl Joël Veltman (rechtsback) en Jan Paul van Hecke (centraal) in de verdediging startten.

Het eerste doelpunt viel pas een kwartier voor tijd. Carlos Baleba speelde de bal te kort terug op Verbruggen, die zijn doel uitkwam in de hoop de fout van zijn teamgenoot nog te kunnen herstellen. Daarbij schoot hij de bal echter tegen Josh Brownhill aan, waarna de bal het doel in vloog: 1-0.

De 1-1 was een treffer waar nog lang over zal worden nagepraat. Muric stond ongeveer vijf meter van zijn doel en kreeg de bal aangespeeld van een ploeggenoot. Hij had alle tijd en ruimte om de bal aan te nemen, maar liet hem onder zijn voet door glippen.

De bal rolde vervolgens richting het doel. Muric deed nog een poging om de bal uit het doel te halen, maar kwam te laat: 1-1. Daardoor wist Burnley dus weer niet te winnen.

