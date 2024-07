Daley Blind weigert zich te mengen in discussie over discutabel Grijze Wolven-gebaar Merih Demiral

De 1-2 zege op Oostenrijk werd dinsdagavond flink gevierd door Turkse supporters in de grote steden in Nederland. Daley Blind bewondert het fanatisme van de aanhang van de volgende tegenstander van Oranje op het EK, maar hoopt tevens dat de kwartfinale het eindstation zal zijn van Turkije.

"De kunst is om de juiste hoeveelheid passie en emotie erin te stoppen op het veld, Maar ook momenten kiezen om rust te bewaren, zodat we de Turken stiller kunnen krijgen", aldus de hoopvolle Blind donderdag op het persmoment van het Nederlands elftal.

Blind kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar de confrontatie met Turkije in het Olympiastadion van Berlijn. "Je moet ook genieten van de sfeer in het stadion. Want dat is waar je het voor doet als speler. Je moet je niet laten meeslepen, maar er positieve energie van krijgen. Waarschijnlijk gaan hun fans veel geluid maken en daar moeten we ons op voorbereiden."

De eveneens aangeschoven Jerdy Schouten onderstreept de woorden van Blind. "Ik heb nog nooit tegen een Turkse club gespeeld. Maar nee, ik ga geen oordopjes indoen", aldus de middenvelder met een glimlach op zijn gezicht.

"Je moet ervan genieten, maar ook kalmte bewaren aan de bal. En van daaruit proberen om de juiste keuzes te maken", zo analyseert Schouten twee dagen voor de kwartfinalewedstrijd tegen Turkije in Berlijn.

Merih Demiral

Blind en Schouten worden op de persconferentie geconfronteerd met het onderzoek van de UEFA naar de manier van juichen van Merih Demiral na zijn goal tegen Oostenrijk. De Turkse verdediger maakte het gebaar van ‘De Grijze Wolven’, een rechts-extremistische beweging, en wordt mogelijk geschorst voor het treffen met Oranje.

"Ik ga me hier niet mengen in maatschappelijke dingen. Ik zit hier om over voetbal te praten", zo benadrukt Blind. "Ik denk dat je mijn antwoord ook wel kan raden", voegt Schouten daaraan toe.

Reactie Demiral

Demiral is zich van geen kwaad bewust en voorzagvan een reactie. “Ik ben heel blij dat ik twee doelpunten heb gemaakt. Hoe ik het vierde had te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion ook dat gebaar maken”, zo verklaarde hij na afloop.

