Blijft Zirkzee bij Manchester United? Amorim voedt geruchten met opvallende uitspraak

Het is nog maar de vraag of Joshua Zirkzee het seizoen afmaakt bij Manchester United. Manager Rúben Amorim is gecharmeerd van de Nederlandse aanvaller, maar sluit tevens niet uit dat Zirkzee voor het verstrijken van de winterse transferperiode van club wisselt.

''Ik wil Zirkzee behouden omdat hij altijd alles geeft'', laat Amorim na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Liverpool van zondag optekenen in de Engelse media. De Portugese coach voegt er wel direct iets veelzeggends aan toe.

''Hij probeert het tijdens de trainingen, maar dat wil niet alles zeggen. De markt is open, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren'', weet Amorim dat er nog het nodige kan gebeuren op transfergebied deze maand.

Sky Sport Italia bracht onlangs naar buiten dat Juventus in de markt is voor Zirkzee. Manchester United ziet weinig in een verhuurperiode voor de aanvaller. Wél zijn de Engelsen bereid om na te denken over een verhuurperiode met een koopoptie voor Juventus.

Zirkzee werd vorige week maandag al na 32 minuten gewisseld door Amorim na een dramatisch begin van het thuisduel met Newcastle United (0-2 verlies). Er klonk gejuich toen de aanvaller naar de kant ging. Zirkzee trok zijn jas en ging via de spelerstunnel richting de kleedkamer. Even later besloot de gewisselde spits om toch op de bank plaats te nemen.

Amorim gebruikte Zirkzee tegen Liverpool als invaller. Tijdens de warming-up werd de spits toegezongen door de meegereisde fans van Manchester United, die ook na afloop vanuit het uitvak complimenteus waren richting Zirkzee.

Zirkzee stond bijna aan de basis van de winnende treffer in blessuretijd. Hij legde af op Harry Maguire, die van dichtbij en vanuit de draai over schoot. ''Dat was een perfecte beslissing van Joshua. Hij had kunnen schieten, maar besloot om de bal richting het centrum te passen. Dat had hij goed gezien'', aldus Amorim op de aansluitende persconferentie.