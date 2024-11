Blessure opgelopen tijdens voetbal? Dit dekt je zorgverzekering in 2025

Voordat je gaat trainen of een wedstrijd ingaat, doe je natuurlijk een goede warming-up. Toch kan het soms voorkomen dat je net een verkeerde beweging maakt of dat iemand je een trap geeft, waardoor je een voetbalblessure oploopt. Een gescheurde hamstring, verzwikte enkel of zweepslag van de kuit zijn dan ook niet onbekend in de voetbalwereld.

Erg vervelend, want meestal ben je met zo’n blessure even uit de running. Het is dus belangrijk om hiervoor de juiste zorg te zoeken. Wil je weten wat er wel en niet gedekt wordt in je basispakket in je zorgverzekering 2025? Lees dan verder.

Herstel en revalidatie

Aanhoudende klachten, blessures of revalidatie na een operatie: vaak heb je dan baat bij medische hulp en begeleiding van een fysiotherapeut. Deze helpen met het verhelpen en verminderen van fysieke klachten. Je leert aan de hand van advies en oefeningen weer beter te bewegen, zodat je snel weer het voetbalveld op kunt. Ook krijg je handig advies over manieren om toekomstige blessures te voorkomen.

Na je 18e is de vergoeding voor fysiotherapie in je basispakket beperkt. Je betaalt de eerste behandelingen vaak zelf, behalve als je hiervoor een aanvullend pakket afsluit. De voorwaarden en premies van dit soort aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar.

Voetbalblessures en operaties

Strompel je het voetbalveld af met een blessure? Dan krijg je vaak het advies om het even rust te geven en te koelen als dit nodig is. Echter is rust niet voor elke verwonding een goede oplossing. Bij sommige voetbalblessures heb je namelijk serieuze hulp nodig, bijvoorbeeld door middel van een operatie.

Over het algemeen krijg je ziekenhuiszorg vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Is er een operatie nodig, bijvoorbeeld aan je hamstring of knie? Dan krijg je dit vaak grotendeels vergoed. Hierbij betaal je wel vaak eigen risico.

Ook volgend jaar kun je rekenen op zo’n vergoeding. Ziekenhuiszorg zit ook in 2025 in het basispakket van zorgverzekeringen. Goed om te weten: volgend jaar zullen de zorgpremies hoger zijn dan in 2024, waardoor je maandelijks meer betaalt voor je zorgverzekering.

Dit zijn de vaakst geblesseerde professionele voetballers door de jaren heen

Veel professionele voetballers kampen tijdens hun carrière met blessures. Gemiddeld missen internationals zo’n 32 wedstrijden, terwijl spelers van het Nederlands elftal gemiddeld 37 wedstrijden missen door blessures.

De Nederlandse international met de meeste gemiste wedstrijden? Dat is Arjen Robben, met 238 gemiste wedstrijden. Alleen de Belgische international Thomas Vermaelen heeft meer wedstrijden gemist (258).

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer, gebaseerd op data van UEFA, FIFA en Transfermarkt. Hierin werden blessures van meer dan 4.000 internationals, geboren vanaf 1980, in kaart gebracht. Dit is de top 5 van meest geblesseerde voetballers:

Thomas Vermaelen (België): 258 wedstrijden gemist Arjen Robben (Nederland): 238 wedstrijden gemist Marcos Rojo (Argentinië): 217 wedstrijden gemist Phil Jones (Engeland): 217 wedstrijden gemist Jack Wilshere (Engeland): 214 wedstrijden gemist

Andere Nederlandse oud-internationals met veel gemiste wedstrijden zijn PSV middenvelder Marco van Ginkel (191) en voormalig PSV en sc Heerenveen middenvelder Stijn Schaars (177).

Volgens expert zorgverzekeringen Bas Knopperts van Independer is het voor zowel profs als amateurvoetballers belangrijk om op tijd naar een fysiotherapeut te gaan om de impact van blessures op het dagelijks leven te beperken. “De kosten voor fysiotherapie kunnen snel oplopen, dus het is verstandig om te kijken naar een zorgverzekering die fysiotherapie dekt,” adviseert Knopperts.

Wil je veranderingen maken in je huidige zorgverzekering? Dat kan van 13 november tot 31 december 2024. Voor deze tijd zullen alle voorwaarden en premies bekend zijn en kun je zorgverzekering vergelijken voor aankomend jaar.

Voorbereid het voetbalveld op

Hopelijk kom je 2025 door zonder verwondingen of sportblessures. Toch is het handig om je hier goed op voor te bereiden. Zorg dus dat je op tijd kijkt naar de zorgverzekeraar die het best bij je past, en of je eventueel baat zou kunnen hebben bij een aanvullende verzekering. Zo ga je goed voorbereid het veld op en kom je na een blessure niet zomaar voor vervelende financiële tegenvallers te staan.

Dit artikel is in samenwerking met Independer tot stand gekomen.