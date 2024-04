Bizarre onthulling over wangedrag van Neymar bij Paris Saint-Germain

Neymar verscheen wel eens dronken op trainingen van Paris Saint-Germain. Dat blijkt uit een verhaal van L’Équipe. De Franse sportkrant baseert zich daarbij op meerdere anonieme spelers en stafleden, die met de Braziliaanse aanvaller samenwerkten in Parijs.

Neymar maakte in 2017 voor liefst 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar PSG. Hij zou uiteindelijk zes jaar in de Franse hoofdstad spelen: afgelopen zomer vertrok de inmiddels 32-jarige Braziliaan naar het Saudi-Arabische Al-Hilal.

De tijd van Neymar bij PSG was er een met ups en downs. Hij werd bijvoorbeeld vijf keer landskampioen en won drie keer de Coupe de France, maar kende ook flink wat blessureleed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

L’Équipe weet daar nog iets negatiefs aan toe te voegen: het gedrag van Neymar. Het medium verzamelde meerdere anonieme getuigenissen van spelers en stafleden die met hem hebben samengewerkt in Frankrijk.

Tegen het einde van zijn dienstverband zou de buitenspeler soms dronken op trainingen verschenen zijn, klinkt het bijvoorbeeld. En het ging vaker mis tijdens trainingen.

Zo zou Neymar tijdens een training gebotst zijn met een van de assistent-trainers. Vervolgens zou hij Ismaël Gharbi, een jonge speler, getackeld hebben. “En daarna gaf hij hem een klap op het hoofd terwijl hij op de grond lag. Iedereen schrok. Nee, hij was niet zo vriendelijk”, vertelt een bron.

Ook de relatie met Kylian Mbappé komt ter sprake. “In het begin hield Kylian van hem, maar gaandeweg verloor hij al het respect. Neymar en Messi waren het er dan weer niet mee eens dat de club alle macht aan Mbappé gaf”, vertelt iemand.

Tot slot wordt ook een voorbeeld gegeven van het soms arrogante gedrag van Neymar. “Messi is introvert, maar zou altijd hallo zeggen. Neymar nooit. Hij straalde uit dat hij geen respect voor je had. Hij was nooit aardig of warm. Hij verstond Frans, maar deed geen enkele moeite om het te spreken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties