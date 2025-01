Bizarre move van Van Persie roept vraagtekens op: 'Heel gek om dit op dit moment te doen'

De wedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen in de TOTO KNVB Beker heeft donderdagavond een spectaculaire ontknoping gekregen. Robin van Persie besloot uit het niets om Heerenveen-keeper Andries Noppert in het veld te brengen, een wissel die door ESPN-analist Kees Kwakman absoluut niet begrepen wordt.

Heerenveen wist in de tweede helft een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 voorsprong. Bij die stand besloot Van Persie om Mickey van der Hart, die ogenschijnlijk niets mankeerde, te wisselen voor Noppert. Laatstgenoemde gaf in de slotfase een penalty weg, die leidde tot de 2-2 eindstand in reguliere speeltijd. Daardoor volgde een verlenging in Katwijk aan Zee.

Kwakman zoekt naar een verklaring voor de wissel van Van Persie. "Ik zat naar Van der Hart te kijken of hij iets aangaf, maar daar leek het niet op. Ik ga er vanuit dat het een tactische wissel was. Waarschijnlijk voor hoge ballen, of iets (Noppert is een stuk groter dan Van der Hart, red.)."

Kwakman vindt de wissel onhandig. "Ik vind het heel gek dat je dat nu doet, op dit moment. Noppert heeft heel lang niet gekeept, stond op het punt om weg te gaan, Van der Hart stond normaal te keepen."

Noppert veroorzaakte een penalty na licht contact met Quick Boys-spits Milan Zonneveld. "Bij het penaltymoment vraag ik me een hoop dingen af: als eerst wat doet Noppert daar? Noppert moet daar gewoon wegblijven", oordeelt Kwakman.

Kwakman vindt de strafschop overigens niet terecht. "Nee, maar ik snap ook dat de VAR hem niet terugdraait. Als je de beelden heel langzaam afspeelt, dan zie je dat Zonneveld al gaat vallen voordat het contact met Noppert er is. Maar hij doet het heel slim."