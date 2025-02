Bizarre beelden uit Spanje: speelster FC Barcelona grijpt tegenstander bij de intieme delen

Afgelopen weekend waren de dames van FC Barcelona met 0-2 te sterk voor RCD Espanyol. In de Catalaanse derby waren Caroline Graham Hansen en Salma Paralluelo trefzeker voor Blaugrana. Echter speelden zij niet de hoofdrol. Mapi Léon staat in het middelpunt van de aandacht op sociale media.

In de vijftiende minuut ontstond er bij een hoekschop van Barça een duel tussen Léon en Daniele Caracas, waarbij de laatstgenoemde bij haar intieme delen werd gegrepen. De club van Caracas, Espanyol, is woedend en heeft een statement naar buiten gebracht over het voorval.

De club bestempelt de handeling als onacceptabel en het stelt dat deze de privacy van de speelster schendt. Caracas is op sociale media het mikpunt van honderden beledigingen: “We vinden het zorgwekkend dat een deel van de media-aandacht zich niet richt op de actie zelf, maar op andere zaken die afleiden van de ernst van de situatie”, meldt haar werkgever.





De Catalaanse derby wordt na afloop overschaduwd door het incident. Op sociale media wordt het in Spanje veelvoudig besproken: het incident wordt vergeleken met de controverse die ontstond nadat Míchel González in 1991 de edele delen van Carlos Valderrama vastgreep tijdens het duel tussen Real Madrid en Real Valladolid.

Los Pericos veroordeelt de actie van Léon: “Wij geloven sterk in respect en sportiviteit als fundamentele waarden van het voetbal en hopen dat dit soort situaties met de ernst worden behandeld die ze verdienen.”

Caracas wordt door haar club volledig gesteund. Espanyol stelt de juridische diensten van de club beschikbaar, mocht zij besluiten om verdere juridische stappen te ondernemen. De nummer dertien van de Primera Divisíon Femenina verwerpt elke vorm van geweld, zowel fysiek als verbaal, binnen de voetbalwereld.

De verdediger van Barça ligt flink onder vuur, juist omdat zij een rolmodel is in het vrouwenvoetbal. Haar reputatie als speelster roept vragen op over de grenzen van sportieve rivaliteit.