'Binnenkort transfervrije Ajax-back Devyne Rensch kan hele fraaie stap maken en concurreren met landgenoot'

Devyne Rensch loopt - zoals het er nu naar lijkt - in de zomer uit zijn contract bij Ajax. De 21-jarige rechtervleugelverdediger staat er goed op in Europa en is met zijn transfervrije status een interessante speler voor veel topclubs.

Aan het einde van de novembermaand in 2020 maakt de dan zeventienjarige Rensch zich aan de zijlijn klaar voor een invalbeurt. Erik ten Hag geeft de jongeling een bemoedigend schouderklopje, vlak voor zijn eerste optreden in de Eredivisie.

Eind januari van het daaropvolgende jaar verschijnt Rensch voor het eerst in de basis bij de Amsterdammers. In de jaren die volgen stapelen het aantal duels in de hoofdmacht van de hoofdstedelingen snel op. Inmiddels staat de teller al op 153 wedstrijden.

Maar het contract van de nog altijd pas 21-jarige verdediger loopt af. Europese grootmachten houden de contractsituatie van Rensch, die met Ajax nog altijd niet tot overeenstemming is gekomen over een nieuwe verbintenis, nauwlettend in de gaten.

Zo ook Inter, dat de selectie volgens Tuttosport wil verjongen en wil profiteren van het aflopende contract van Rensch. Zodoende is de enkelvoudig Nederlands international en binnenkort transfervrije back in beeld bij i Nerazzurri.

Mocht Rensch er niet uitkomen met Ajax en opteren voor een avontuur in Milaan, krijgt hij te maken met een stevige concurrent in de vorm van landgenoot Denzel Dumfries. De collega-rechtsback zette onlangs een krabbel onder een langer verblijf in het San Siro.

Spelers van 25 jaar of jonger schijnen extra gewild te zijn bij Inter, dat volgens Tuttosport in bijna elke linie wel een verjonging wil toepassen. De 25-jarigen Isak Hien (Atalanta) en Jako Bijol (Udinese) en Mario Gila (24, Lazio) worden genoemd als mogelijke targets.