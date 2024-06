BILD: Ratcliffe sprak in Monaco met mogelijke opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United

Sir Jim Ratcliffe, de eigenaar van Manchester United, heeft afgelopen dinsdag een ontmoeting gehad met Thomas Tuchel. Dat meldt journalist Christian Falk van BILD. In het gesprek praatten de beide heren uiteraard over de trainerspositie bij the Red Devils.

Sinds de FA Cup-zege van Manchester United (1-2) twee weken geleden is er nog altijd geen duidelijkheid over wie volgend seizoen de manager is bij de nummer acht van de Premier League.

? Exclusive: There was a meeting in Monaco last Tuesday between Thomas Tuchel and the new Manchester United shareholder Jim Ratcliffe ?? Tuchel revealed his plans if he were to take over the coaching position in the event of Erik ten Hag being fired ?? Tuchel is said to have…