Bilal Ould-Chikh: 'Bij die club riepen ze 'kankermoslim' naar me'

Bilal Ould-Chikh deed onlangs zijn beklag over het soms racistische gedrag van een deel van de aanhang van FC Volendam. De vleugelaanvaller onthult enige tijd later dat hij ook in andere stadions de meest vreselijke verwensingen naar zijn hoofd krijgt.

''Ik kan soms niet verklaren waarom ik kritischer word benaderd dan anderen, anders dan op basis van mijn achtergrond'', zo verklaart Ould-Chikh in een uitgebreid interview met NU.nl.

De buitenspeler kijkt ook nog even terug op het veelbesproken interview met ESPN, waarin hij zeer kritisch was richting de fans van het gepromoveerde Volendam. ''Ik bleef netjes in het interview. Maar mensen moeten beseffen hoeveel ik de laatste jaren wat betreft discriminatie en racisme heb meegemaakt.''

Ould-Chikh benadrukt dat racisme en discriminatie niet alleen voorkomt bij de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. ''Het gebeurt overal. In het stadion van ADO Den Haag, bij FC Den Bosch. Daar werd ik eerder dit seizoen nog uitgescholden voor 'kankermoslim'.''

Maar de supporters van Volendam laten zich ook geregeld van hun slechtste kant zien, herhaalt de 27-jarige flankspeler nog maar eens. ''Vorig seizoen maakte ik de winnende tegen FC Emmen. Daarna kwam een oudere man naar me toe. 'Mooie goal, maar jammer dat iemand van jouw soort 'm maakt', zei hij. Zijn vrienden zeiden direct dat hij gek was. Dan nog: hoe kan je zoiets zeggen?''

Volgens Ould-Chikh kreeg ook zijn broertje Walid te maken met de kritische blik van een gedeelte van de Volendam-aanhang. ''Hij had een topjaar gedraaid op huurbasis bij Roda JC en vertrok voor 300.000 euro naar de 2. Bundesliga. Een topbedrag voor Volendam. Toch werd hij via sociale media afgemaakt en zeiden mensen dat hij mij moest meenemen.''

''En Nederlandse jongens bij de club die na een eerdere toezegging toch niet bijtekenden en gratis de deur uitliepen, werden wél succes gewenst. Hoe verklaar je dat?'', aldus de verbaasde Ould-Chikh.