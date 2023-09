Bij Feyenoord leefde heel erg dat ‘een schitterend moment’ was afgepakt

Woensdag, 27 september 2023 om 16:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:17

Arne Slot heeft Feyenoord tot in detail voorbereid op het restant van De Klassieker tegen Ajax (0-4), zo benadrukt de winnende trainer na afloop. De Feyenoord-coach is trots op de instelling en professionaliteit van zijn spelers in de Johan Cruijff ArenA. Slot vindt dat zijn spelersgroep zondag groot onrecht is aangedaan toen de topper tegen Ajax na bijna een uur spelen definitief werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld.

"Niet alleen ik heb me druk gemaakt, maar ook de spelers. Het zijn geweldige prestaties als het gaat om persoonlijkheid en de verdedigende organisatie vandaag. Dat is de reden waarom wij voor de tweede keer op rij in de ArenA winnen", verwijst Slot bij ESPN naar de 2-3 zege van afgelopen seizoen. De coach kijkt ook nog even terug op de chaos van zondag. "Het is een moment dat je met 0-3 voor staat en het gevoel krijgt dat je die wedstrijd gaat winnen. Dan leeft het heel sterk bij ons dat ons een schitterend moment is afgepakt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik zit dan toch in de bus met het idee dat het zou kunnen dat we nog terug moeten en dat bleek ook zo te zijn. Dan is het des te fijner dat je met zo'n persoonlijkheid speelt", is Slot trots op zijn spelers. "Ik heb de spelers ook complimenten gegeven dat je hier de tweede keer ook wint. En hopelijk gaat het nu over de prestatie en niet alleen over wat er is gebeurd afgelopen zondag", aldus Slot, die in het bijzonder tevreden is over de ontwikkeling die Quinten Timber doormaakt op het Feyenoord-middenveld.

Timber

"Op die plek speelde hij vorig seizoen ook al en dat is wel een plek waar we hem ook voor hebben gehaald", analyseert Slot zijn pupil. "Het grote verschil tussen deze Quinten Timber en die van vorig seizoen is dat hij nu veel meer inhoud heeft. Vorig seizoen had hij regelmatig ook goede acties, nu heeft hij de kracht en de power om het veel vaker te doen. Als je kijkt naar hoe explosief hij is, dan is het voor ons een hele goede speler. Ik denk dat Quinten, net als elke speler die bij ons binnenkomt, even nodig heeft om in dat ritme te komen. Het is een kwestie van sterker worden en het vaker kunnen herhalen", zo besluit de oefenmeester.