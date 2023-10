‘Bij Ajax staken ze onze bus in brand, daar zijn mensenlevens gered’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:31

Wesley Sonck heeft teruggeblikt op de fatale brand in 2003 die de spelersbus van Ajax volledig in de as legde. De oud-spits van de Amsterdammers merkte de brand twintig jaar geleden als een van de eersten op en meent dat er levens zijn gered. "Drie kamers stonden zwart van de rook, waaronder die van Zlatan Ibrahimovic."

Afgelopen weekend werd de voetbalwereld opgeschrikt door supportersgeweld in Frankrijk, waar supporters van Olympique Marseille de spelersbus van Olympique Lyon bekogelden met stenen en vuurwerk. Trainer en wereldkampioen Fabio Grosso moest dat bekopen met een bebloed gezicht, het duel werd afgelast.

Ook Sonck maakte als speler een dergelijke situatie mee. Als speler van Ajax werd hij in 2003 in zijn slaap gewekt toen de spelersbus in brand was gestoken. De selectie van Ajax bracht voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen de nacht door in Hotel Duinoord in het Drentse Zeegse.

"Ik werd om 4.00 uur wakker door geknetter", blikt Sonck terug bij Extra Time. "Onze bus stond naast het spelershotel, dicht bij de kamers. Ik zei tegen Tom Soetaers, die bij mij op de kamer lag: 'Tom, onze bus staat in brand.' Hij dacht dat ik droomde, maar ik zei dat hij op moest staan."

Sonck besloot daarop ook de rest van de selectie te wekken. "Het was levensgevaarlijk. Uiteindelijk hebben we allemaal het hotel moeten verlaten. Dat was tussen 4.00 en 4.30 uur. Drie kamers waren volledig zwartgebrand. Die bus is helemaal uitgebrand. De banden waren opengesneden en in brand gestoken."

"Ik denk dat daar mensenlevens zijn gered", gaat Sonck verder. "De kamers die naast de bus lagen waren zwaar beschadigd. Het was heel raar, want vanaf dat moment hebben we ook niet meer geslapen. Je staat om 4.15 uur op en slaapt niet meer tot de wedstrijd begint."

Uiteindelijk had de brand geen invloed op het spel van Ajax. De Amsterdammers wonnen met 1-3. Sonck scoorde en bereidde een doelpunt van Ibrahimovic voor. Het derde doelpunt kwam op naam van Nicolae Mitea. Onder meer Rafael van der Vaart en Nigel de Jong maakten ook onderdeel uit van die lichting.