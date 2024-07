Bestempelde miskoop van Sven Mislintat lijkt bezig aan opmars bij Ajax: ‘We zijn blij met hem’

Carlos Forbs is goed begonnen aan de voorbereiding bij Ajax. De 21-jarige buitenspeler uit Portugal kreeg eerder al complimenten van journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad, maar kan nu ook rekenen op mooie woorden van trainer Francesco Farioli.

In gesprek met journalist Lentin Goodijk moet Farioli lachen als Forbs ter sprake komt. “We hebben hem al bekeken in onze eigen analyse van de selectie, voor ik naar Ajax kwam.”

“Hij is een pure, pure buitenspeler. Een speler die interessant kan zijn op de linker- of rechterflank. Ik ben heel blij met zijn inzet en het werk dat hij erin stopt. Maar zo kan ik nog wel wat spelers opnoemen, hoor”, aldus de Italiaan.

Toch moet ook Forbs zich nog verbeteren bij Ajax. “Soms moet ik even naar hem schreeuwen: ‘Carlitos!’ Om hem te herinneren aan zijn taken op het veld. Maar een goede goal, een goede assist: we zijn blij met hem.”

Forbs wist zijn doelpunt en assist woensdagavond te noteren tegen het Belgische Sint-Truiden. De officiële teller staat momenteel op 1.410 minuten in het shirt van Ajax, verdeeld over 32 optredens. Daarin was Forbs goed voor 3 doelpunten. Vijfmaal fungeerde hij als aangever.

Goede acties

Gouka, journalist namens het, liet zich eerder deze week al positief uit over Forbs. “Die Forbs had een paar aardige acties.” De clubwatcher van Feyenoord lijkt vertrouwen te hebben in de Portugese jeugdinternational. “Je hebt altijd spelers die in zo’n eerste jaar slecht waren en het dan in het tweede jaar oppakken. Zou hij het dan zijn? Zou deze trainer zo’n speler wel aan de praat kunnen krijgen?”

Toch wil Gouka niet te veel wegen aan een oefenzege op Sint-Truiden. “Het is allemaal nog kinderspel natuurlijk en Sint-Truiden was ook niet bepaald Real Madrid.” Naast Forbs waren Jorrel Hato, Jayden Banel en Kenneth Taylor verantwoordelijk voor de Amsterdamse treffers.

