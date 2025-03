Besiktas zet goede reeks voort door thuiszege op Kayserispor

Besiktas heeft zaterdagavond opnieuw een zege geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjær won in eigen huis met 2-0 van Kayserispor, door doelpunten van João Mário en Semih Kiliçsoy.

Bijzonderheden:

Besiktas, met voormalig Eredivisionisten Jonas Svensson en Milot Rashica in de basis, maakte die enige goal vlak voor rust. Uit een counter bezorgde Ciro Immobile de bal bij João Mário, en de Portugees schoof in de lange hoek raak: 1-0. Diep in de blessuretijd zette Kiliçsoy met een benutte penalty de 2-0 op het bord, na een overtreding op Ernest Muçi.

Dat was ook de eindstand. Het betekent voor nummer vier Besiktas de vierde competitiezege op rij. Kayserispor, dat ook al vier duels op rij ongeslagen was, blijft op plek zeventien staan.

Besiktas - Kayserispor 2-0

45' 1-0 João Mário (assist: Ciro Immobile)

90+7' 2-0 Semih Kiliçsoy (penalty)