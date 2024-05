Besiktas zet Europese ambities kracht bij dankzij treffer in minuut 97

Besiktas is er op de valreep in geslaagd om duur puntenverlies te voorkomen. De Zwarte Adelaars, die bij de eerste vier moeten eindigen om Europa in te gaan, wonnen dankzij een treffer in minuut 97 van Çaykur Rizespor (3-2). Besiktas (54 punten) doet uitstekende zaken en wacht af wat de nummers vijf en drie, Basaksehir (52) en Trabzonspor (58), dit weekend doen.

Bijzonderheden:

Rizespor kende een droomstart in Istanbul, waar het na vijf minuten op voorsprong kwam via Ibrahim Olawoyin. De Nigeriaan mocht in alle vrijheid binnentikken bij de tweede paal, nadat een hoekschop perfect voor zijn voeten viel: 0-1.

Het antwoord van Besiktas kwam al snel. Een torenhoge voorzet leek niets op te leveren, maar de bal werd ternauwernood binnengehouden. Rizespor-doelman Tarik Çetin verwerkte de daaropvolgende scherpe voorzet niet goed, waardoor Omar Colley simpel kon binnentikken: 1-1.

Semih Kiliçsoy dacht vlak daarna zelfs voor de 2-1 te tekenen, ware het niet dat zijn treffer wegens afgekeurd wegens buitenspel. Voor rust zou er niet meer gescoord worden, na de onderbreking wel.

Halverwege de tweede helft greep Besiktas de voorsprong. Rachid Ghezzal zette uitstekend door op links en zag zijn dito voorzet binnen worden geknikt door Milot Rashica: 2-1.

Genoeg voor de zege leek het lange tijd toch niet te zijn. Emirhan Topçu kopte een fraaie voorzet van Jonjo Shelvey binnen en dacht zijn ploeg een punt te bezorgen. Lange tijd leek dat ook te gebeuren, totdat Joe Worrall in minuut 97 toesloeg: 3-2.

