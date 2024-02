Besiktas toont karakter en plaatst zich dankzij Muleka en Tosun voor kwartfinale

Besiktas heeft zich weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Turkse beker. De ploeg van trainer Fernando Santos kwam op een 1-0 achterstand bij Antalyaspor, maar repareerde de schade dankzij een dubbelslag van Jackson Muleka: 1-2.

Bij Antalyaspor begon Sander van de Streek op de bank. Bij Besiktas verscheen er wel een ex-Eredivisionist aan de aftrap: Milot Rashica. De voormalig Vitesse-aanvaller moest net als Cenk Tosun en Ante Rebic de weg naar de achttienjarige spits Semih Kiliçsoy zien te vinden.

Cenk Tosun was de eerste speler die dicht bij een treffer kwam. De voormalig spits van onder meer Everton zag dat een lange bal niet goed werd verwerkt door de defensie van Antalyaspor. De spits liet de bal eenmaal stuiteren en haalde met links uit naar de verre hoek, waar doelman Helton Leite knap redding bracht.

De wedstrijd was een half uur oud toen Antalyaspor op voorsprong kwam. Besiktas-verdediger Umut Meras dook volledig over een voorzet vanaf links heen. Zymer Bytyqi kreeg daardoor bij de tweede paal plots een zee aan ruimte en de Kosovaar schoot met binnenkant rechts raak in de verre hoek: 1-0.

Een kwartier na rust liet zien Besiktas zien over de nodige kwaliteiten te beschikken. Tosun legde af op Jackson Muleka, die goed draaide en meegaf aan de ongedekte Milot Rashica. De vleugelaanvaller ontdeed zich met een fraaie beweging van zijn directe tegenstander, om vervolgens in alle vrijheid vanaf randje zestien over te knallen.

Twintig minuten voor tijd viel de verlossende gelijkmaker voor Besiktas alsnog. Gedson Fernandes legde gaf na een kortgenomen hoekschop van Rashica terug op de Kosovaar. Een scherpe voorzet werd op waarde geschat door Muleka, die met een vallende kopbal bij de eerste paal voor de gelijkmaker tekende: 1-1.

Muleka, die afgelopen weekend tegen Trabzonspor nog de hele wedstrijd bankzitter was, maakte er vlak voor tijd ook 1-2 van. De invaller, die Rebic aan het begin van de tweede helft afloste, rondde uitstekend af door doelman Helton te omspelen en vervolgens binnen te schieten. De assist van Tosun, die de bal achter de laatste linie van Antalyaspor schilderde, was bovendien van grote klasse.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties