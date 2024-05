Besiktas kent ondanks late goal slechte generale voor finale tegen Trabzonspor

Besiktas heeft extreem duur puntenverlies opgelopen in de Turkse Süper Lig. De ploeg uit Istanbul kwam op eigen veld niet langs laagvlieger Hatayspor (2-2), waarmee de vierde plaats, goed voor een Conference League-ticket, ver weg is. Trabzonspor staat met nog één wedstrijd te gaan twee punten voor op Besiktas. Die twee ploegen nemen het over vijf dagen ook tegen elkaar op in de Turkse bekerfinale. De winnaar van die eindstrijd is verzekerd van de voorronde Europa League.

Besiktas, waar onder meer voormalig Vitesse-ster Milot Rashica aan de aftrap verscheen, kwam halverwege de eerste helft op achterstand. Het was Massanga Matondo die binnenschoot uit een hoekschop: 0-1.

Besiktas ging direct op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er ook bijna, toen Alex Oxlade-Chamberlain een schot richting de verre hoek loste. Helaas voor de Engelsman redde Visar Bekaj op puike wijze.

De rebound die daarop volgde leek een prooi te worden voor Demir Ege Tiknaz. Echter kreeg Bekaj ditmaal hulp van zijn verdedigers en bleef de voorsprong van Hatayspor staan.

Vijf minuten na rust was het alsnog raak voor Besiktas. Gedson Fernandes ontdeed zich van zijn directe tegenstander en schoot heerlijk raak in de kruising vanaf een meter of 23: 1-1.

De vreugde bij Besiktas was echter van korte duur. Hatayspor was verre van geslagen en nadat Carlos Strandberg goed breed legde op Fisayo Dele-Bashiru, maakte laatstgenoemde er 1-2 van.

Daar leek het bij te blijven, ook omdat Cenk Tosun zijn kopbal net over de lat vloog. Diep in blessuretijd redde Besiktas toch nog een punt. De Zwarte Adelaars kregen een strafschop, die werd binnengeschoten door Vincent Aboubakar: 2-2.

