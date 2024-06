Fans bestormen veld tijdens CL-finale vanwege knotsgekke weddenschap influencer

De Champions League-finale werd zaterdagavond al binnen twintig seconden ontsierd door veldbestormers. Halverwege het duel tussen Borussia Dortmund en Real Madrid werd steeds duidelijker waarom er zoveel supporters het veld betraden. De bestormers zouden zijn aangespoord door een Russische influencer, Mellstroy.

Na twintig seconden in de eindstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid renden achter elkaar fans het veld op. De eerste veldbestormer werd nog in beeld gebracht, maar daarna draaide de regie van de UEFA direct de camera's weg.

Het duurde zeker twee minuten voordat de wedstrijd weer hervat werd. Verschillende supporters bestormden het veld, maar het was zeer onduidelijk waarom de stewards niet ingrepen. Na de eerste toeschouwer volgden er meer fans.

Football fans are crazy, I was so sure we would have at least 3 pitch invaders in that stadium tonight. 1 down, at least 2 more to go. Some of them would have played bets and hoping to make thousands of quid by invading the pitch. — Slimfit (@iSlimfit) June 1, 2024

In de rust wordt duidelijk dat de veldbestormers werden aangespoord om het veld te betreden. Diverse journalisten, waaronder Ojora Babatunde, weten te melden dat Mellstroy, een Russische influencer, forse geldbedragen heeft beloofd aan de mensen die het veld wilden bestormen.

Wat de weddenschap of uitdaging precies inhield is enigszins onduidelijk, maar er zou in totaal zelfs 300.000 euro op het spel hebben gestaan. Het is duidelijk vooropgezet, want de bestormers dragen ook t-shirts met ‘Mellstroy’ erop.

Here’s your other pitch invader @iSlimfit ?? A Russian blogger, Mellstroy offered £300,000 to anyone who ran on the pitch during the Champions League final with his name on their shirt.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/a7enedrwbT — Ojora Babatunde (@ojbsports) June 1, 2024

Bij Ziggo Sport klaagt presentator Wytse van der Goot over het zwakke ingrijpen van de beveiliging. "Het was echt heel gênant. Die ene gozer liep gewoon meer dan een halve minuut op het veld en er was niemand die ingreep. Dat was natuurlijk het signaal voor alle anderen om ook het veld op te gaan. Toen kwamen er nog twee en een kwartier later was er wéér één die het probeerde."

"En om het nog gekker te maken allemaal: na een minuut of veertig kwamen er ineens tweehonderd mensen langs de lijn zitten in gele hesjes, stewards. Die hebben ze blijkbaar uit de pub getrokken, van joh: 'We hebben hulp nodig'", aldus Van der Goot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties