Groot beveiligingslek: Champions League-finale na 20 seconden stilgelegd

De Champions League-finale is zeer onrustig begonnen. Na twintig seconden in de eindstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid renden achter elkaar fans het veld op. De eerste veldbestormer werd nog in beeld gebracht, maar daarna draaide de regie van de UEFA direct de camera's weg.

Het duurde zeker twee minuten voordat de wedstrijd weer hervat werd. Verschillende supporters bestormden het veld, maar het was zeer onduidelijk waarom de stewards niet ingrepen. Na de eerste toeschouwer volgden er meer fans.

