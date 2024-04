Besiktas doet uitstekende zaken en voert druk op Trabzonspor flink op

Besiktas heeft vrijdagavond prima zaken gedaan in de strijd om plek drie in de Süper Lig. De ploeg van trainer Serdar Topraktepe versloeg Ankaragücü met 2-0 dankzij treffers van Ernest Muçi en Jackson Muleka. Besiktas heeft nu één punt minder dan nummer drie Trabzonspor (51 om 52), al heeft laatstgenoemde ploeg wel nog een wedstrijd tegoed. Plek drie is goed voor een voorrondeticket voor de Europa League, plek vier leidt tot de voorronde van de Conference League.

Aan de kant van Besiktas was Muleka de aangewezen spits. De Congolees werd in zijn rug gesteund door Rachid Ghezzal, Muçi, en voormalig Vitesse-aanvaller Millot Rashica. Voormalig AZ'er Jonas Svensson begon op zijn vertrouwde rechtsbackpositie. Toptalent Semih Kiliçsoy (18) moest geblesseerd toekijken.

Na ruim een kwartier spelen kwam Besiktas op voorsprong. Rashica genoot wat tijd en ruimte aan de linkerkant en had een kort passje in huis op Gedson Fernandes. De Portugees legde breed op Muçi, die met binnenkant links de verre hoek vond: 1-0. Een mooie opsteker voor Besiktas, dat even daarvoor goed wegkwam toen een kopbal van Ali Sowe net naast vloog.

Vlak na de openingstreffer had de man van de assist, Fernandes, voor de 2-0 kunnen zorgen. Bahadir Güngördü, doelman van Ankaragücü, wist echter knap te redden. Nadien verschenen de bezoekers enkele malen gevaarlijk voor het doel van Ersin Destanoglu. Zo zag de doelman van Besiktas een schot van Christian Bassogog net naast gaan.

Ook in de slotfase van de eerste helft was Ankaragücü de gevaarlijkere partij. Zo trof Stelios Kitsiou de paal en werd de kopbal van Efkan Bekiroglu ternauwernood onschadelijk gemaakt door een verdediger van Besiktas.

Ook na rust liet Ankaragücü zijn tanden zien. Sowe bediende Kitsiou, wiens schot maar net over ging. Besiktas reageerde via Ghezzal, die pech had en zijn schot tegen de lat zag belanden. Even later kon de Algerijn alsnog juichen. Rashica schilderde een hoekschop op het hoofd van Muleka, die via de binnenkant van de paal raak kopte: 2-0.

Ankaragücü probeerde het nog wel, maar verder dan een poging van Olimpiu Morutan, die Destanoglu andermaal zag redden, kwam het niet. Het betekent een belangrijke zege voor Besiktas, terwijl Ankaragücü met zes punten boven de streep nog niet verzekerd is van nog een jaar Süper Lig.

