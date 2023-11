Besiktas beleeft dramatische avond in Europa en is praktisch uitgeschakeld

Donderdag, 9 november 2023 om 20:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:18

Besiktas is praktisch uitgeschakeld in de Conference League. Donderdagavond ging de Turkse formatie met 1-2 onderuit tegen FK Bodø/Glimt, waardoor overwintering een onmogelijke opgave is geworden. Met nog twee duels te gaan in Groep D genieten de Noren, die bovendien een beter onderling resultaat hebben, een voorsprong van zes punten op hekkensluiter Besiktas. Koploper Club Brugge komt later op de avond nog in actie en heeft aan een punt in de resterende drie wedstrijden genoeg om Besiktas voor te blijven.

Enkele minuten voor het rustsignaal werd de wedstrijd opengebroken door Faris Moumbagna. De centrumspits werd vanaf de rechterflank bediend door Sondre Sørli en tikte met de knie de 0-1 binnen.

In de tweede helft liep de schade verder op voor Besiktas. Ditmaal werd Moumbagna de diepte ingestuurd door Amahl Pellegrino, waarna de spits met een bekeken stiftbal zijn tweede treffer van de avond aantekende.

Na ruim een uur spelen kreeg Besiktas een uitgelezen mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken. Jackson Muleka had een fraaie dribbel in huis en plaveide al slalommend de weg voor een schot. Hoewel hij had moeten afleggen, ging Muleka voor eigen succes; hij raakte hard de lat.

De 1-2 werd in de 64ste speelminuut alsnog gevonden. Met een uitstekende sliding veroverde Ante Rebic de bal en speelde hij direct door naar Tayfur Bingöl, die zijn directe tegenstander uitkapte en vol in de kruising schoot.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden. In de blessuretijd liep Necip Uysal nog tegen een tweede gele en dus rode kaart aan.