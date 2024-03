Beschamend moment van Nederlands elftal gaat wereld over: ‘Vieze actie!’

Cody Gakpo heeft geen vrienden gemaakt met een opzienbarende actie in de 33ste minuut van de oefenwedstrijd Nederland - Schotland. De linkeraanvaller van Liverpool probeerde met een opzichtige schwalbe een penalty te versieren, maar kreeg die niet van Erik Lambrechts, de Belgische scheidsrechter van dienst.

Gakpo veinsde na een combinatie met Memphis Depay een overtreding van Scott McTominay, maar werd totaal niet geraakt. Het moment gaat razendsnel rond op internet, onder meer op het platform X.

Er klinkt veel onbegrip over de fopduik van Gakpo. Mensen vragen zich af wat de ex-PSV'er wil bereiken met zijn actie, gezien er niets op het spel staat in de interland.

Gakpo had volgens diverse klagers een gele kaart moeten hebben, maar kreeg die niet van Lambrechts.

Anderen zijn van mening dat Oranje-bondscoach Ronald Koeman de schwalbe van Gakpo nooit had moeten accepteren. "Wat mij betreft was hij er direct uitgehaald", klinkt het. Gakpo bleef echter op het veld staan en werd pas in de 82ste minuut gewisseld. Daley Blind loste hem af.

Cody Gakpo met een onvervalste schwalbe... pic.twitter.com/ztvOLqedr4 — Voetbalwatcherrrrrt (@Voetbalwatchrrt) March 22, 2024

