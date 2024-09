Bergwijn zat niet te gapen op de bank bij NAC Breda - Ajax: ‘Iemand liet een scheet’

Steven Bergwijn is van mening dat hij ‘niets meer goed kon doen’ bij Ajax en dat het daarom ook beter is dat hij vertrekt. Dat vertelt de 26-jarige Amsterdammer in gesprek met De Telegraaf. Bergwijn houdt wel een ‘dubbel gevoel’ over aan zijn transfer naar Ittihad Club. “Vooral Brian Brobbey en Kenneth Taylor zal ik erg gaan missen. Maar andersom ook hoor, denk ik.”

Bergwijn kwam in de zomer van 2022 met torenhoge verwachtingen over van Tottenham Hotspur, maar kon na twee seizoenen bij Ajax concluderen dat zijn verblijf in Amsterdam niet is geworden wat hij ervan had gehoopt en verwacht. “Vooral het vorige seizoen was lastig, omdat het alleen maar bergafwaarts ging”, zegt de buitenspeler.

“Toch ben ik altijd gelukkig geweest en ging ik elke dag met plezier naar de club. Door de mensen die er werken en mijn teamgenoten hielden we het vol.” Bergwijn kan zich zijn eerste zomer bij Ajax nog goed herinneren.

“Na een aantal weken merkte ik dat een aantal beloftes niet werd nagekomen. Zo zou de selectie worden versterkt, maar alle kwaliteitsspelers gingen weg. Vorig seizoen was er zelfs helemaal niemand meer over van de succesploeg uit 2021.”

‘Gapen’ bij NAC Breda?

Bergwijn kreeg bij Ajax ook regelmatig kritiek op zijn houding buiten het veld. “Hoge bomen vangen veel wind. En mijn imago werkt soms ook niet mee, maar ik blijf gewoon altijd mezelf. Op een gegeven moment leek het wel een hype om alles wat verkeerd ging aan mij op te hangen.”

Zo leek de 35-voudig international te gapen op de reservebank tijdens NAC Breda – Ajax (2-1). De vork zit echter anders in de steel, zegt Bergwijn nu. “Als iemand op de reservebank een scheet liet en ik het shirt voor mijn mond deed, werd er gezegd dat ik ongeïnteresseerd was en zat te gapen. Ik kon niets meer goed doen en ook daarom is het beter dat ik ga. Dat Ajax 21 miljoen euro aan me overhoudt maakt me blij.”

Bergwijn kwam uiteindelijk tot 80 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij goed was voor 29 treffers en 12 assists. De Amsterdammer heeft zich tot medio 2027 aan het Ittihad Club van onder anderen Karim Benzema, N’Golo Kanté en Fabinho verbonden. Bergwijn gaat negen miljoen euro netto per seizoen verdienen gedurende zijn tijd in Saudi-Arabië.